Projeto 'Apoio Suzanense' incentiva envio de cartas a profissionais da linha de frente e idosos

O Fundo Social de Solidariedade de Suzano lança nesta terça-feira (5) o projeto “Apoio Suzanense”. A ideia é que as famílias da cidade escrevam cartas de apoio aos profissionais da Saúde, da Assistência Social e da Segurança, ao público da melhor idade que estão em asilos e aos munícipes que receberão máscaras do órgão presidido pela primeira-dama Larissa Ashiuchi durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Para participar, basta enviar um texto ou uma foto da carta ao e-mail fuss@suzano.sp.gov.br.

De acordo com Larissa, a ideia é que, em meio à pandemia, os suzanenses possam apoiar uns aos outros, levando palavras de carinho e de incentivo às pessoas. “Pedimos que as famílias elaborem cartas feitas à mão ou digitadas aos suzanenses da melhor idade que estão em asilos e não podem receber visitas. Vamos inserir também as mensagens junto às 40 mil máscaras que vamos distribuir na cidade”, explicou.

A primeira-dama disse também que muitos dos profissionais que estão na linha de frente não estão tendo contato com seus próprios familiares e que as cartas vão mostrar o carinho e a admiração do povo de Suzano com eles. “Nossas equipes de Segurança, de Saúde e da Assistência Social estão diariamente nas ruas, trabalhando para minimizar os impactos dessa doença em nossa cidade. Por isso, além dos bolos e doces que estamos entregando a eles, também queremos deixar as cartas para que se sintam abraçados”, informou.

Por fim, a esposa do prefeito Rodrigo Ashiuchi afirma que, apesar de simples, o projeto vai melhorar o dia a dia de muitas pessoas. “Peço que todos participem, crianças, jovens, adultos e idosos, enviando suas mensagens para fuss@suzano.sp.gov.br, com ‘Carta Apoio Suzanense’ no título do e-mail, desejando força e pedindo proteção a Deus. Queremos levar mais amor aos quatro cantos do município”, concluiu.