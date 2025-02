Projeto 'Árvore FamiliAR' incentiva suzanenses a participarem de mutirão de plantio

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente lançou um projeto que une preservação e convivência da família suzanense: o “Árvore FamiliAR”. A proposta consiste em convidar as pessoas para participar de um mutirão de plantio de árvores, que será realizado mensalmente no Parque Municipal Max Feffer.

O projeto tem como objetivo sensibilizar as pessoas sobre a importância da preservação ambiental e oferecer uma oportunidade para as famílias interagirem e cuidarem da natureza de forma prática e educativa.

A programação aponta que, uma vez por mês, o Viveiro Municipal Tomoe Uemura promoverá o mutirão, oferecendo todo o suporte necessário para que os participantes possam plantar, regar e acompanhar o crescimento da árvore ao longo do tempo. A proposta é que, ao cultivar o exemplar de uma espécie, os suzanenses se sintam mais conectados à natureza e adquiram o hábito de cuidar do ambiente ao seu redor, criando laços de responsabilidade e pertencimento.

As famílias interessadas devem entrar em contato com o Viveiro até 1º de março por meio do telefone (11) 4749-3943 para realizar a inscrição e agendar participação. O primeiro mutirão será realizado no dia 8 do mesmo mês, às 10 horas, e contará com a presença de técnicos do equipamento, que orientarão sobre as melhores práticas de plantio e cuidado.

Além de promover a conscientização ambiental, o projeto visa proporcionar momentos de lazer e união entre pais, filhos e outros membros da família, permitindo que todos compartilhem a experiência de cuidar de uma árvore. A expectativa é que, com o tempo, as mudas plantadas se tornem símbolos vivos do compromisso da comunidade com a preservação e com o futuro de Suzano.

O secretário André Chiang reforçou que o projeto é uma oportunidade única para as famílias envolvidas e para a cidade como um todo, que se beneficiará de um ambiente mais verde e saudável. “Tenho certeza que teremos uma grande aderência, pois nossa população é comprometida com a natureza. O mutirão do dia 8 marcará o início de uma série de ações para garantir que as futuras gerações possam crescer em um ambiente mais sustentável e harmônico”, declarou o chefe da pasta.