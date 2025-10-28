Projeto 'Árvore FamiliAR' realiza o plantio de 60 mudas no Max Feffer

O Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, recebeu no último sábado (25/10) mais uma edição do projeto “Árvore FamiliAR”. A ação contou com a presença de 60 famílias que se reuniram para realizar o plantio de mudas de ipês-roxos e ipês-amarelos.

A atividade teve início com uma orientação dos técnicos do Viveiro Municipal, Tomoe e Uemura, que ensinaram e auxiliaram os participantes sobre as formas corretas de preparar o solo, cultivar e realizar o plantio. Em seguida, as famílias colocaram o aprendizado em prática e iniciaram o plantio de uma muda cada.

O projeto “Árvore FamiliAR”, criado em março deste ano, já realizou o plantio de 422 mudas nativas da Mata Atlântica em suas sete edições. Além disso, a iniciativa reafirma o compromisso do município com a sustentabilidade e o fortalecimento dos vínculos familiares, oferecendo às famílias a oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento que ajudaram a plantar.

A próxima edição está prevista para ocorrer no dia 29 de novembro (sábado) e já está com inscrições abertas. Interessados em participar podem se inscrever diretamente no Viveiro Municipal, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, ou entrar em contato por meio telefone (11) 4749-3943.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a iniciativa é uma excelente oportunidade para incentivar a arborização e aproximar as famílias. “Proporcionar aos munícipes um momento de contato com a natureza, aprendendo sobre o cultivo e o cuidado com o solo, é essencial para ampliarmos o conhecimento e o respeito pelo meio ambiente, além de fortalecer os laços familiares por meio de uma experiência compartilhada de cuidado e responsabilidade”, disse.