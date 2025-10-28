Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 28/10/2025
Meio Ambiente

Projeto 'Árvore FamiliAR' realiza o plantio de 60 mudas no Max Feffer

Iniciativa realizada pela Secretaria de Meio Ambiente ocorreu no último sábado (25/10) e reuniu participantes em prol da sustentabilidade e da arborização do parque

28 outubro 2025 - 21h00Por da Reportagem Local
Projeto 'Árvore FamiliAR' realiza o plantio de 60 mudas no Max FefferProjeto 'Árvore FamiliAR' realiza o plantio de 60 mudas no Max Feffer - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

O Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, recebeu no último sábado (25/10) mais uma edição do projeto “Árvore FamiliAR”. A ação contou com a presença de 60 famílias que se reuniram para realizar o plantio de mudas de ipês-roxos e ipês-amarelos. 

A atividade teve início com uma orientação dos técnicos do Viveiro Municipal, Tomoe e Uemura, que ensinaram e auxiliaram os participantes sobre as formas corretas de preparar o solo, cultivar e realizar o plantio. Em seguida, as famílias colocaram o aprendizado em prática e iniciaram o plantio de uma muda cada.

O projeto “Árvore FamiliAR”, criado em março deste ano, já realizou o plantio de 422 mudas nativas da Mata Atlântica em suas sete edições. Além disso, a iniciativa reafirma o compromisso do município com a sustentabilidade e o fortalecimento dos vínculos familiares, oferecendo às famílias a oportunidade de acompanhar de perto o desenvolvimento que ajudaram a plantar.

A próxima edição está prevista para ocorrer no dia 29 de novembro (sábado) e já está com inscrições abertas. Interessados em participar podem se inscrever diretamente no Viveiro Municipal, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador, ou entrar em contato por meio telefone (11) 4749-3943.

Para o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, a iniciativa é uma excelente oportunidade para incentivar a arborização e aproximar as famílias. “Proporcionar aos munícipes um momento de contato com a natureza, aprendendo sobre o cultivo e o cuidado com o solo, é essencial para ampliarmos o conhecimento e o respeito pelo meio ambiente, além de fortalecer os laços familiares por meio de uma experiência compartilhada de cuidado e responsabilidade”, disse.

