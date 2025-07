Projeto 'Árvore FamiliAR' reúne 140 participantes em novo plantio em Suzano

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano realizou no último sábado (28/06) mais uma edição do projeto “Árvore FamiliAR”, no Parque Municipal Max Feffer, localizado no Jardim Imperador. A ação reuniu 140 famílias que realizaram o plantio de 143 mudas de espécies nativas.

A atividade contou com as presenças do vice-prefeito Said Raful e do secretário de Meio Ambiente, André Chiang, que participaram da experiência, colocando a mão na terra ao lado dos demais. Acompanhados pelos técnicos do Viveiro Municipal Tomoe Uemura, foram plantadas mudas de ipês amarelos, brancos e rosas, aroeira e araçá. Também foram passadas orientações sobre o cultivo das espécies e a importância do cuidado com a natureza.

Desde o início do projeto, já foram plantadas 265 árvores em Suzano em quatro encontros realizados ao longo do ano. A iniciativa busca proporcionar uma experiência significativa de conexão com o meio ambiente e fortalecer o engajamento dos munícipes em ações sustentáveis. “O projeto ‘Árvore FamiliAR’ foi criado para unir as famílias em torno da preservação ambiental. É gratificante ver que estamos alcançando esse objetivo. Desde o início da iniciativa, pais, filhos e avós vêm adotando práticas sustentáveis que, certamente, serão transmitidas para as futuras gerações. Agradeço a todos que participaram ativamente dos encontros”, destacou André Chiang.

Para o vice-prefeito, preservar o meio ambiente é um compromisso que todos devem adotar. “Ver 140 famílias participarem de um momento tão importante para a preservação ambiental é de extrema importância. Espero que o projeto atraia cada vez novos participantes, pois nosso objetivo é arborizar cada vez mais Suzano”, finalizou Said.

O próximo encontro está previsto para ocorrer no dia 26 de julho (sábado). As famílias interessadas em participar podem entrar em contato com o Viveiro Municipal pelo telefone (11) 4749-3943.