Projeto Aurora é lançado em Suzano e tem a Apae como 1ª entidade contemplada

O compromisso com a inclusão digital ganhou um novo capítulo em Suzano com o lançamento oficial do Projeto Aurora, uma iniciativa do jornalista Paulo Pavione e da desenvolvedora web Taiane Fernandes, com o apoio da ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi. O anúncio aconteceu na última quinta-feira (21/08), durante o evento de celebração dos 47 anos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Suzano, que passa a ser a primeira entidade contemplada pela ação.

O Aurora tem como objetivo promover acessibilidade digital para entidades sociais, garantindo que organizações da cidade tenham apoio técnico, capacitação e ferramentas de comunicação mais inclusivas. A proposta é oferecer condições para que instituições ampliem sua presença digital, com recursos acessíveis como portais, plano de comunicação e orientações para redes sociais, alcançando ainda mais pessoas em suas causas.

Segundo os idealizadores, o nome Aurora simboliza “um novo amanhecer” para a comunicação das entidades. “Acreditamos que o acesso à informação é um direito de todos. O projeto nasce com a missão de apoiar quem já faz tanto pela cidade, dando voz, visibilidade e fortalecendo ainda mais a rede de apoio social”, destacou Paulo Pavione.

A escolha da Apae de Suzano como primeira instituição parceira reflete o alinhamento com a essência do projeto. A entidade é referência no atendimento a pessoas com deficiência e possui histórico de lutas e conquistas em prol da inclusão. “É motivo de muita alegria iniciar esse caminho ao lado da Apae, especialmente em um momento simbólico de seus 47 anos de história”, acrescentou Taiane.

O apoio de Larissa Ashiuchi também foi ressaltado como fundamental para a concretização da iniciativa. “Larissa tem sido uma parceira incansável em projetos que valorizam as pessoas e constroem uma cidade mais inclusiva. Sua presença no Aurora reforça esse propósito”, completou Pavione.

Larissa, por sua vez, destacou seu engajamento junto ao projeto e pontuou seu trabalho em prol das famílias que mais precisam em Suzano. “A maioria das entidades conhece a minha trajetória ao lado do nosso sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi; e muito por isso também já sabem do meu carinho e da minha paixão em atuar no social. Acredito que o projeto chega em um momento importante, fortalecendo a acessibilidade digital e levando mais informação a quem precisa. Por isso, integro esse time com muita alegria”, finalizou.