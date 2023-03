Projeto 'Baby, Me Leva!' registra a marca de 65 animais adotados no ano

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano, por intermédio do setor de Bem-Estar Animal, alcançou a marca de 65 animais adotados em 2023, sendo 46 cães e 19 gatos na soma total. O número foi obtido após a realização no último domingo (26/02) de mais um evento de adoção responsável do projeto “Baby, me Leva!”, o segundo do ano, que ocorreu entre 10 e 17 horas no Parque Municipal Max Feffer. Diversas pessoas que compareceram ao local puderam levar um novo amigo pet para casa gratuitamente.

Durante a última iniciativa, a pasta conseguiu proporcionar novos lares para 12 cães e sete gatos por meio da adoção responsável. Todos os novos tutores passaram por um questionário em que foram analisadas suas condições de ter um novo animal de estimação. Desse modo, é garantido que os pets recebam o tratamento ideal e não sofram maus-tratos. Após essa fase, as famílias puderam levar os novos membros para casa.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, André Chiang, o evento se reafirma como um dos meios mais rápidos e segundos para proporcionar um novo lar para cães e gatos. "Essa iniciativa se mostra cada vez mais assertiva. Em eventos como este, nós conseguimos unir duas situações, que é encontrar um lar para esses pets e ajudar as famílias a ter um amigo de quatro patas. Vamos continuar com esse projeto para que mais pessoas e animais possam sair felizes em nossa cidade”, afirmou.

O titular da pasta ainda ressaltou que o trabalho de ajuda aos animais acontece de forma criteriosa. “Seja por meio do nosso portal, ou em atividades presenciais, visamos oferecer aos animais o melhor cenário de adoção possível para garantir que eles recebam o tratamento ideal. Para isso, observamos as situações de abuso, além de monitorarmos os casos de abandono. Parabenizo o setor de Bem-Estar Animal que atua para garantir a proteção e a qualidade de vida desses pets”, finalizou Chiang.

Participação

Os protetores de animais e ONGs com interesse em participar dos eventos de adoção devem entrar em contato com a pasta por meio do telefone (11) 4745-2055, ou pelo e-mail babymeleva@suzano.sp.gov.br. Além das ações presenciais, também é possível visualizar e adotar um novo pet de maneira on-line, por meio do site http://www.suzano.sp.gov.br/baby-me-leva. Após o primeiro contato o interessado passa por uma avaliação de perfil e, em caso positivo, o possível tutor deve preencher um formulário destacando que o animal passa a estar sob sua responsabilidade. Vale lembrar que os interessados precisam ser maiores de idade e morarem em Suzano.