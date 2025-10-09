Projeto 'Bike Cine' ocorre nesta sexta-feira no Parque do Mirante

O Parque Municipal de Conservação Ambiental Professora Bianca Carla Nunes da Silva, o Parque do Mirante, recebe nesta sexta-feira (10/10) uma programação especial que une sustentabilidade e lazer, o “Bike Cine”. A iniciativa, que conta com o apoio da Prefeitura de Suzano, é realizada por meio de uma parceria da Secretaria de Estado de Cultura, Economia e Indústria Criativas de São Paulo com a EDP. O evento ocorrerá das 18 às 20 horas e contará com exibições de filmes alimentadas pela energia gerada nas pedaladas dos participantes.

Os interessados no evento podem garantir gratuitamente seus ingressos pelo link bit.ly/BikeCine ou comparecer ao Parque do Mirante, localizado na avenida Katsutoshi Naito, 976, no bairro Sesc, uma hora antes da sessão.É importante destacar que os ingressos são destinados ao público que deseja acompanhar a sessão nas 150 cadeiras disponíveis. Já os ciclistas não precisam se inscrever, basta comparecer ao local e utilizar uma das 12 bicicletas instaladas ou levar a sua. A entrada será permitida mediante apresentação do ingresso, seja em formato digital ou impresso.

Durante a programação, o público acompanhará uma seleção especial de curtas-metragens e o filme “Moana 2” (2024). Com 50 minutos de duração, a produção acompanha a saga de uma princesa ancestral em sua jornada pelos oceanos em busca de suas origens, unindo aventura, mitologia e reflexão sobre as raízes humanas.

A proposta do “Bike Cine” é oferecer um momento de lazer ao ar livre e, ao mesmo tempo, conscientizar sobre práticas sustentáveis. Por meio da energia gerada nas pedaladas, o projeto une entretenimento, cultura e responsabilidade ambiental em uma experiência coletiva e inovadora.

Em caso de chuva, a atividade será realizada no Ginásio Municipal Professor Roberto David, localizado na rua Agnaldo Cursino número 289, no bairro Boa Vista Paulista. Vale ressaltar que a mudança de local não altera o cronograma do evento, que seguirá com a mesma programação e formato.

Segundo o secretário municipal de Cultura, José Luiz Spitti, o “Bike Cine” representa uma oportunidade única para a população. “Além de gerar energia limpa e sustentável, o projeto promove um encontro entre cultura, lazer e atividade física. É uma experiência diferente, que une comunidade e criatividade em um mesmo espaço. Convido os munícipes para participar dessa iniciativa inovadora que une cinema e sustentabilidade”, disse.