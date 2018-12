Projeto “Brincoterapia” beneficia mais de 80 crianças com autismo

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, em parceria com a Organização Não-Governamental União Família Azul (UFA), está oferecendo atividades lúdicas e esportivas para mais de 80 crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA). Trata-se do projeto “Brincoterapia”, realizado semanalmente, nas noites de sextas-feiras, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela.

A iniciativa, que entrou em seu terceiro mês de atividades, tem como objetivo promover maior liberdade e interação sadia das crianças de 2 a 14 anos, com a atuação de monitores e voluntários que realizam atividades físicas, brincadeiras e ações culturais, como artesanato.

De acordo com coordenadora da UFA, a voluntária Ana Paula Pereira Santos, a iluminação e som do espaço são trabalhados para melhor recepcionar as crianças e não causar nenhum tipo de incômodo. "O retorno junto às crianças e pais vem sendo positivo, por oferecer uma alternativa de terapia segura e um ponto de encontro para troca de experiências das famílias. O dia da atividade gera uma expectativa para todos, pois é um momento muito positivo e descontraído”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o projeto reforça o objetivo da administração municipal em realizar a inclusão de todas as pessoas. Inclusive, a “Brincoterapia” foi idealizada pela UFA junto ao prefeito Rodrigo Ashiuchi, que identificaram a necessidade de promover encontros semanais e proporcionar às famílias melhor interação e trocas de experiência.

“O projeto também influencia na qualidade de vida e no desenvolvimento destas crianças. Fazer parte deste processo de crescimento, onde cada avanço é uma grande vitória, nos enche de orgulho e nos traz o senso de responsabilidade de melhorar a cada dia", concluiu o chefe da pasta.

Natação

Além das atividades no Paulo Portela, a Prefeitura de Suzano também conta com aulas de natação para crianças com autismo. As atividades são realizadas na Piscina do Parque Municipal Max Feffer, aos sábados, em dois horários - das 12 às 13 horas, e entre 13 e 14 horas.

Para participar, é necessário realizar um cadastro prévio junto à UFA, para agendamento automático das aulas, que são realizadas em conjunto com os pais e responsáveis. Todas as ações são oferecidas gratuitamente.