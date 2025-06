Projeto 'Caixola Recicla' traz espetáculos e oficinas a Suzano nos dias 13 e 14 de junho

Arte e sustentabilidade se unem para o Projeto Caixola Recicla, do Grupo Teatro a Bordo, que estará na cidade de Suzano (SP) nos dias 13 e 14 de junho (sexta-feira e sábado), dando sequência a sua itinerância por cerca de 20 cidades de São Paulo. O grupo traz gratuitamente ao Centro Cultural Colorado (R. Domingos Vitorino, 68 - Jardim Cacique) uma programação que inclui apresentações teatrais e de contação de histórias, uma oficina de reciclagem para alunos da rede pública e um cortejo com participação de artistas locais.

A iniciativa é realizada pelo Grupo Teatro a Bordo através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, apresentado pelo Ministério da Cultura e NTS – Nova Transportadora do Sudeste e tem o apoio da Prefeitura Municipal de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

A programação do dia 13 de junho, sexta-feira, traz o ‘Cortejo de Chegança’, que percorrerá escolas da rede municipal e, às 17h, as ruas da cidade. A proposta da intervenção é divulgar o projeto e convidar o público para as apresentações, em abordagens interativas e brincantes, com participação de artistas locais. Além disso, também será realizada uma oficina de criação de bonecos “Bonecos Brincantes”, exclusiva para alunos da rede pública.

Já no sábado, dia 14 de junho, às 16h e às 19h30, com tradução em libras, será apresentado o espetáculo Caixola Recicla, com texto de Cida Cunha e Edivaldo Costa e direção de Luiz Mário Vicente. Na montagem, um palco dominado pela desordem e pelo lixo impede uma trupe teatral de começar sua apresentação. Enquanto o diretor insiste em seguir o roteiro original e simplesmente se livrar dos resíduos, os artistas enxergam ali uma nova possibilidade: transformar o lixo em arte. Sacolinhas viram peixes, latinhas se tornam instrumentos musicais e bonecos ganham vida a partir de garrafas PET e pedaços de isopor.

Assim, nasce um universo mágico onde a criatividade dá novo significado ao que antes seria

descartado. Com música, poesia, humor e a participação ativa do público, Caixola Recicla convida crianças e adultos a abrirem a mente e a "caixola" para repensar o consumo, a reciclagem e o poder da imaginação. No elenco, além de Cida Cunha, também estão os artistas Dani Rosa, Diego Andrade, Zero Beto e Renato Antônio.

A programação do sábado inclui também a contação de histórias “Munira e A Menina Que Colecionava Palavras”, com o grupo local O Gato Gago, às 18h, além de exibições de curtas-metragens, às 19h. “Pequenas ações individuais podem gerar impactos positivos na comunidade e no meio ambiente e unir arte e sustentabilidade neste projeto pode ser um bom caminho para essa conscientização coletiva”, destaca Douglas Zanovelli, ator e produtor.