Projeto 'Cidadania Itinerante' atende 214 pessoas em dois dias

O projeto “Cidadania Itinerante”, fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania e a Prefeitura de Suzano, realizou 214 atendimentos nos dois dias de atuação na cidade. A iniciativa ofereceu diversos serviços gratuitos para a população, principalmente agendamentos e emissões de documentos.

A ação ocorreu na terça-feira (16/01) no Centro Unificado de Serviços (Centrus) Norte, localizado no Jardim Dona Benta, e, nesta quarta-feira (17/01), em frente ao Supermercado Seane, no Recreio Bela Vista. Cobrindo as duas regiões mais afastadas do centro, o projeto alcançou centenas de pessoas que realizaram um ou mais serviços.

No Centrus, os moradores de bairros como o Jardim Dona Benta, Jardim São José, Jardim Fernandes e Jardim Europa puderam sanar dúvidas e emitir vários documentos. Os serviços mais realizados foram agendamentos para solicitação de 1ª e 2ª vias de RG, retirada de ofício para certidões e emissões de Carteira de Trabalho Digital e de Título de Eleitor. Foram distribuídas 112 senhas no local, de forma a organizar e agilizar os trabalhos sem gerar grandes filas. Por sua vez, os atendimentos na região sul resultaram em 102 senhas entregues, sendo as solicitações mais frequentes as de agendamentos para emissão de RG.

Além desses serviços, o público pôde ainda sanar dúvidas sobre vários assuntos de competência da Defensoria Pública do Estado. Também foi possível realizar encaminhamentos para coordenações, programas e Ouvidoria da Secretaria de Justiça e Cidadania de São Paulo e efetuar denúncias de discriminação étnico-racial, em razão de orientação sexual, identidade de gênero e de intolerância religiosa.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca, avaliou a ação como positiva e ressaltou que a atividade, assim como outras iniciativas da pasta, serviu para descentralizar os serviços, os aproximando da população que está mais distante da malha central da cidade. “Essa parceria é excelente, pois além de abranger vários bairros de duas regiões da cidade, ela reduz a demanda dos Centrus para esses serviços. Fico feliz que a população aderiu à iniciativa e se deslocou até os pontos de atendimento. Tivemos uma ótima aderência e conseguimos realizar atividades que, muitas vezes, as pessoas teriam que aguardar dias para fazer. O saldo é muito positivo”, finalizou Loducca.