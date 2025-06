Projeto 'Colaboração' alcança mil participantes e reforça compromisso com combate à desinformação

O projeto “Colaboração”, promovido pela Secretaria Municipal de Comunicação Pública, alcançou nesta semana a marca simbólica de mil pessoas capacitadas. A nova etapa da iniciativa foi realizada na última terça e quarta-feira (24 e 25/06), com dois encontros no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, que reuniram profissionais de destaque da comunicação regional, reafirmando o compromisso da prefeitura com a promoção da informação de qualidade e da cidadania digital.

Com ações educativas, rodas de conversa e palestras, o “Colaboração” já atendeu diferentes públicos, de estudantes a empreendedores, de profissionais da educação a comunicadores populares.

Na última terça-feira (24/06), o projeto promoveu uma edição especial com a participação de Theo Magalhães, da RTV Filmes, que compartilhou sua trajetória no audiovisual e abordou o impacto das imagens na construção de narrativas verdadeiras. Também estiveram presentes o publicitário e representante da agência Horizon, Adriano Ferreira, e a diretora de comunicação da Igreja Cristã Mundial (ICM), Tatiane Gallo, que destacou a importância da comunicação no ambiente religioso. A atividade contou ainda com a presença do secretário de Governo, Alex Santos; do controlador geral do município, César Braga; do diretor da Secretaria de Governo, Railson Santiago; além de lideranças religiosas locais.

Já na quarta-feira (25/06), foi realizada a segunda etapa desta nova fase do projeto. A programação trouxe para o centro da roda de conversa dois nomes de peso do jornalismo regional e nacional: a CEO da rádio A Guardiã da Notícia, Gabrielle Tricanico, e o editor-chefe do Diário de Suzano, Edgar Leite. Ambos compartilharam experiências profissionais e reforçaram o papel social da comunicação ética e transparente.

Abordaram as estruturas de construção de texto do Jornalismo e suas vertentes, mais especificamente dentro do Jornalismo de Revista, Diário, de Rádio, dentre outros, que podem variar em sua abordagem e imediatismo da notícia. Além disso, Gabrielle Tricanico abordou temas relacionados à Comunicação Digital, enquanto Edgar Leite debateu temas ligados à Inteligência Artificial. O evento da quarta-feira contou com a presença do secretário de Governo, Alex Santos, e do diretor da pasta, Railson Santiago

Para o secretário de Comunicação Pública de Suzano, Paulo Pavione, a marca de mil participantes não simboliza apenas um número, mas o impacto concreto que a informação qualificada pode gerar em uma cidade. “O ‘Colaboração’ nasceu de um sonho coletivo: promover uma comunicação mais próxima, acessível e transformadora”, destacou.

Já o prefeito Pedro Ishi celebrou o avanço da iniciativa, reforçando o compromisso da gestão com a transparência e o diálogo.