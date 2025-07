Projeto 'Colaboração' chega à escola do Nova América e alerta pais sobre 'fake news'

O projeto “Colaboração”, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação Pública de Suzano, chegou nesta terça-feira (22/07) à Escola Municipal Engenheiro Isaias Martinelli Gama, no Jardim Nova América, para reforçar seu compromisso de combater a desinformação junto aos moradores dos quatro cantos da cidade.

A iniciativa teve como público-alvo pais e responsáveis pelos alunos matriculados na unidade escolar, que receberam orientações do controlador geral do município, César Braga, e do filósofo, professor e escritor Moacir Ferreira. A atividade mobilizou mais de 150 munícipes durante os encontros que foram realizados tanto na parte da manhã quanto no período da tarde.

Agora já são mais de 1,1 mil moradores capacitados pela iniciativa, que acabou se tornando uma ferramenta fundamental para a conscientização e formação de cidadãos críticos e bem informados. Por meio de palestras, rodas de conversa e outras ações educativas, a população está sendo incentivada, desde 2023, a refletir sobre o papel da comunicação e a importância de disseminar conteúdo responsável e preciso.

César Braga destacou a relevância de trabalhar estes conceitos com os pais de alunos.

“Sabemos que as crianças e os adolescentes estão muito inseridos no universo digital e, por isso, temos que alertar as famílias quanto às questões que merecem atenção neste contexto. O combate à desinformação preserva o desenvolvimento pleno dos alunos pois chama atenção para os sinais que os fazem desconfiar de conteúdos falsos”, ressaltou o controlador geral.

Já Moacir Ferreira pontuou que o local foi estrategicamente escolhido para alcançar os objetivos do projeto.

“Utilizamos a educação como uma grande propulsora da análise dos problemas sociais por ser o núcleo por onde devemos começar a resolver nossas questões. Se tivermos a escola como ponto inicial, a chance de alcançar a sociedade é muito maior, pois esta é uma referência de formação e informação para combate às ‘fake news’”, frisou o professor.