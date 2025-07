Projeto 'Cria na Paz' mobiliza 60 pessoas em escola do Jd. Cacique

A Escola Municipal Jardim Colorado, localizada no Jardim Cacique, foi palco de mais uma importante ação do projeto “Cria na Paz”, uma iniciativa do “Programa Prevenir a Violência Escolar”, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. A iniciativa, que está em fase piloto, reuniu 60 pessoas durante as atividades realizadas na unidade nas últimas terça e quarta-feira (22 e 23/07) e promete transformar o ambiente escolar e familiar por meio da promoção da educação não violenta e do fortalecimento da parentalidade positiva.

Voltado para famílias com crianças de zero a 3 anos, o “Cria na Paz” é uma estratégia de prevenção universal desenvolvida pela Urban95 e Allma Hub. Em Suzano, a ação é mantida e apoiada pela Secretaria de Educação e tem como objetivo prevenir a violência física e psicológica na primeira infância, oferecendo suporte e orientação às famílias e à comunidade escolar.

A secretária Renata Priscila Valencio Magalhães destacou a importância da iniciativa. “A educação vai além da sala de aula. Projetos como o ‘Cria na Paz’ fortalecem os laços entre a escola, a família e a comunidade, promovendo um ambiente mais saudável para nossas crianças crescerem e se desenvolverem com segurança e afeto”, afirmou.

A execução do projeto na unidade já passou por várias etapas. Em um primeiro momento, houve o planejamento e a sensibilização da equipe escolar. Em seguida, foram realizadas ações como a pintura de calçadas e paredes com elementos lúdicos para estimular o brincar - uma das ferramentas fundamentais no desenvolvimento da criança na primeira infância.

Na fase atual, o projeto avança com a apresentação da proposta às famílias. Com 115 crianças matriculadas na unidade, a escola mobilizou cerca de 30 famílias logo no primeiro dia, tendo mais 30 no segundo.