Jornal Diário de Suzano - 14/12/2025
Cidades

Projeto de apoio a estudantes com deficiência deve beneficiar cerca de 1,6 mil alunos

Previsão é de que os profissionais iniciem os atendimentos em fevereiro de 2026

14 dezembro 2025 - 12h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
Suzanoo está contratando Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para executar um projeto de apoio a estudantes com deficiênciaSuzanoo está contratando Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para executar um projeto de apoio a estudantes com deficiência - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio de chamamento público, está contratando Organizações da Sociedade Civil (OSCs) para executar um projeto de apoio a estudantes com deficiência. Segundo a administração, a expectativa é atender uma demanda de cerca de 1,6 mil alunos matriculados.

Um Termo de Colaboração deve ser firmado com uma ou mais OSCs para iniciar o projeto. A abertura dos envelopes com as propostas das entidades inscritas ocorrerá no dia 29 de dezembro. A previsão é de que os profissionais iniciem os atendimentos em fevereiro de 2026.

O projeto engloba estudantes da educação básica da rede municipal de Suzano, incluindo educação infantil e o primeiro ensino fundamental. 
A meta é focar na capacidade individual e independência do aluno. Serão disponibilizados, ainda, profissionais de apoio nos casos de comprometimentos severos.

 

