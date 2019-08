Projeto do Batalhão de Ações Especiais no Alto Tietê fica pronto e aguarda aprovação

O comandante da Polícia Militar do Alto Tietê, coronel Wagner Tadeu da Silva Prado, divulgou nesta terça-feira, 13, após o evento ‘Café com o Comandante’, que a planta para construção de um Batalhão de Ações Especiais (Baep) da Polícia Militar, foi desenhada e encaminhada para aprovação.

Segundo informações, a planta atualmente está sob analise em setores responsáveis da Polícia Militar, que aprovarão sua construção. O Baep é um braço da Polícia Militar, responsável pela realização de operações especiais. Ela é a união das companhias da região.

A construção do batalhão será, segundo o comandante, em Jundiapeba, no mesmo terreno da antiga Polícia Rodoviária, na Avenida Lourenço de Souza Franco (SP-66). O Baep dividirá o terreno com o nova base da Guarda Civil Militar.

Drones

Além da planta do Baep, o comandante informou também que está previsto a chegada de aproximadamente 120 drones.

Eles serão divididos entre todos os batalhões do estado. Esse é um novo projeto do governo estadual, intitulado ‘Olho de Águia 4.0’. Entretanto, para operar as aeronaves não tripuladas, são necessários equipes de três policiais.

O batalhão de Mogi (17º), possui dois policiais aptos. Prado informou que enviará até o fim do ano, sete soldados para treinamento. Os sete soldados, posteriormente, serão divididos em equipes e destinados aos batalhões de Mogi (17º), Suzano (32º) e Itaquá (35º).

Maior efetivo

O coronel Wagner Tadeu Silva Prado também anunciou que os batalhões de Mogi, Suzano e Itaquá receberão novos soldados, sargentos, viaturas e equipamentos.



Segundo o comandante, os batalhões de Mogi (17º), Suzano (32º) e Itaquá (35º) podem receber mais policiais, o que segundo ele, vai melhorar as patrulhas e operações. Para resolver isso, Prado pretende inserir uma parte dos novos policiais nesses batalhões.



A formatura dos sargentos está prevista para Outubro e a formatura dos soldados está prevista para Novembro. Após isso eles estarão prontos para a prática da rotina e serão encaminhados pelo coronel aos batalhões.



Viaturas



Além dos soldados, Prado anunciou que a região será beneficiada com novas viaturas ainda neste mês. O 17º batalhão receberá 12 viaturas, sendo quatro viaturas Spin para Mogi e uma para Salesópolis. Mogi também receberá duas bases móveis, três TrailBlazer e duas motos da Rocam.



BATALHÃO



O 32º batalhão receberá 15 viaturas, que serão divididas entre Suzano, Poá e Ferraz. Suzano receberá duas Spin, uma base móvel e duas motos da Rocam. Poá receberá três Spin. E Ferraz receberá duas Spin, duas motos e duas TrailBlazer.

Itaquaquecetuba, devido aos elevados números de roubos e mortes, terá atenção especial, onde receberá 10 novas viaturas. Sendo quatro Spin, duas motos Rocam, uma base móvel e três TrailBlazer.



Outros



Prado comentou que está em desenvolvimento a compra de novos coletes à prova de bala, que segundo ele são melhores que os atuais. "Está sendo desenhado ainda, mas há o estudo para a compra de novos coletes para os policiais. Esse será mais flexível e mais confortável para eles".