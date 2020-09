Projeto de despoluição do Tietê termina em 2021 com R$ 51 mi de investimento

Considerado o maior programa de saneamento ambiental do país, as obras do Projeto Tietê em Suzano devem ser concluídas em 2021, conforme estimativa da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), responsável pelo projeto.

São cerca de R$ 51 milhões de investimentos. Os recursos são recursos da Sabesp, sendo parte financiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Segundo a Companhia, cerca de 527 mil pessoas da região serão beneficiadas com essas intervenções.

De acordo com o órgão, o projeto compreende a execução de obras do Sistema de Interceptação de Esgotos para o município, com 6,3 quilômetros de tubulações subterrânea de grande porte, sendo executada por método não destrutivo com o intuito de minimizar os impactos no trânsito local. Essa intervenção visa o transporte de esgoto da cidade para tratamento na Estação de Esgoto de Suzano.

Além dessa intervenção, outros serviços estão em andamento na Estação Elevatória de Esgotos (ITi16), na área da Estação de Tratamento de Esgoto de Suzano, e a aquisição de equipamentos para a Estação Elevatória Jaguari, localizada na divisa dos municípios de Suzano e Itaquaquecetuba. Atualmente, 60% das obras já estão concluídas e mesmo com a pandemia, o prazo para término não foi esticado. Para o mês de setembro está previsto a finalização de um trecho do coletor-tronco, intitulado de Guaió, na travessia da ferrovia da cidade.

Ainda de acordo com o órgão, a Sabesp vem implantando infraestrutura para o esgotamento sanitário na região, e conta com a parceria e responsabilidade de todos no que se refere ao descarte correto de resíduos poluentes, para que as águas do rio Tietê possam ser recuperadas.

Projeto Tietê

Lançado em 1992, o Projeto Tietê tem como objetivo contribuir para a revitalização do rio Tietê e seus afluentes por meio da otimização do sistema de coleta, transporte e tratamento de esgotos da Região Metropolitana de São Paulo, o que inclui Suzano e os demais municípios do Alto Tietê.

Na região leste, estão em execução obras de implantação de interceptores e coletores-tronco que irão atender bairros da região leste e dos municípios de Itaquaquecetuba, Poá, Suzano, Ferraz de Vasconcelos e Arujá, além de redes coletoras de esgoto em Suzano.