Projeto de lei de cotas raciais em Suzano será votado dia 16

A Câmara Municipal de Suzano votará, na sessão da próxima quarta-feira, 16, o projeto de lei 61/2019 que implantará sistema de cotas raciais em concursos públicos do município. O projeto prevê 20% do total de vagas do concurso, destinada a pessoas negras.

O movimento negro de Suzano está divulgando arte para informar a população sobre a votação. O presidente do movimento Negro Sim de Suzano, Cosme Nascimento, está presente no dia e está convidando populares interessados também.

‘Cotas não são um favor’

Em edição do Diário de Suzano publicada no último dia 25 de agosto, o coordenador da União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro), Edson Pereira Reis, o Edinho, a política de cotas raciais e sociais são uma forma de reparação histórica pela escravidão e desigualdade sofrida pelos negros após a abolição da escravatura.

"O Estatuto da Igualdade Racial completou dez anos em julho, e é uma luta do movimento negro para que seja aprovado. A política pública que temos hoje é para podermos reparar o que aconteceu com o nosso povo negro e preto. A cota é uma reparação do Estado, e não um favor", esclarece Edinho.

Nascimento, presidente do movimento Negro Sim, também comentou sobre o projeto na época. Ele explica que Suzano seria o segundo município do Alto Tietê a sancionar uma lei nesse sentido, atrás somente de Poá, que aprovou o projeto ainda em abril de 2017.

"Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mais de 45% da população é negra e afrodescendente. Quando juntamos todos os movimentos negros do município, junto com o vereador Toninho Morgado, foi na necessidade de pautar essa política pública", ressalta Nascimento.