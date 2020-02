Projeto de Saúde propõe internações domiciliares de pacientes na região

O diretor do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos, Dr. Osíris Florindo Coelho, Luiz Antônio do Nascimento, vai propor ao Estado a possibilidade de implantação de internações domiciliares.

A intenção da ação é de reduzir a ocupação do hospital em até 30%. Ele falou da proposta durante o programa DS Entrevista.

Segundo o diretor, alguns estudos estão sendo feitos neste sentido, para que pacientes que tenham diagnósticos de baixa complexidade ou que estejam aguardando cirurgia, possam esperar pela operação em suas residências. Atualmente, o paciente fica internado no hospital, aguardando para realizar o procedimento.

Nascimento explica que o paciente não terá alta neste sistema. "Em casos onde vai ser programada uma cirurgia para daqui a uma semana, por exemplo, uma fratura de mão, de braço, de ombro, algo que não traz tanto risco de vida a esse paciente, ele pode aguardar. Seria uma internação domiciliar. Ele não vai receber alta. Vão ser dados os medicamentos e algum cuidado para ele e no dia que for marcada a cirurgia ele retorna ao hospital".

"Nesses casos a gente pode fazer a internação domiciliar, para podermos desafogar o hospital e deixar para casos mais graves. Assim a gente visa desafogar as nossas enfermarias com esses pacientes de baixa complexidade. Com isso, a gente vai dar atenção aqueles pacientes que estão no corredor e que são de alta complexidade", conta o médico.

O diretor também disse que um documento será redigido pela Secretaria de Saúde de Ferraz, para que este pedido seja normatizado.

Segundo o médico, esta prática já é realizada por hospitais particulares sob o nome de Home Care (atendimento domiciliar). Neste caso, profissionais da saúde acompanham o paciente que precisa de cuidados médicos durante tratamento ou recuperação, este podendo ser contínuo ou temporário.

Na rede pública, o programa 'Melhor Em Casa' atende à população com atendimentos domiciliares. O projeto é realizado em parceria com o Governo Federal e o Ministério da Saúde e prevê um serviço de atenção domiciliar para pacientes que apresentem dificuldades de locomoção, seja esta definitiva ou temporária. O programa também prevê este cuidado para casos onde o tratamento em casa seja mais adequado para o paciente. A ação ajuda a diminuir internações desnecessárias, evitando assim a lotação de hospitais e o risco de infecções hospitalares.