Projeto de Suzano integra 'Agenda 2030' do Instituto de Arquitetos do Brasil

O projeto da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação “O que tem atrás desse muro?”, desenvolvido em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, irá integrar o “5º Guia IAB para a Agenda 2030” do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), que reúne 50 iniciativas brasileiras selecionadas por sua relação direta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

O trabalho tem o objetivo de dar as diretrizes necessárias para a requalificação de espaços públicos no entorno de escolas municipais.

A confirmação sobre o reconhecimento do projeto ocorreu no dia 5 de fevereiro e premia esta proposta inovadora e sustentável, que começou a ser viabilizada ainda no segundo semestre de 2023. O nome “O que tem atrás desse muro?” foi escolhido justamente porque levou em consideração os anseios da comunidade escolar, buscando agregar elementos sugeridos por alunos e professores, identificados a partir de materiais desenvolvidos pelas próprias crianças.

Com registros, avaliações, diálogos e visitas, foram pensadas soluções para articular as demandas de meio ambiente, infância e gênero nas imediações das escolas Professor Oscar de Almeida Redondo, na Vila Urupês; José Braz Neto, no Jardim Quaresmeira II; e Odário Ferreira da Silva, no Jardim Belém. O resultado foi a elaboração de projetos que visam a materialização dos sonhos desenhados pelas crianças, o acolhimento aos seus cuidadores no espaço da praça e o acesso universal ao espaço público, verde, seguro e inclusivo, em especial para crianças, mulheres e idosos, além da educação e conscientização sobre a mudança do clima.

O engajamento não só teve o objetivo de empoderar as novas gerações, mas também fomentar uma consciência ambiental desde cedo, preparando-as para os desafios climáticos futuros. As soluções ainda trazem espaços de sombra e descanso próximo a saída das escolas, pensados para espera dos cuidadores, com maior conforto e segurança.

Além disso, ainda oferecem propostas como calçadas acessíveis e percursos que permitem a fruição pela praça e áreas com permeabilidade visual, proporcionando maior movimento e segurança para a comunidade.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, destacou a representatividade desses estudos para a comunidade escolar. “Esse projeto se alinha à abordagem que é feita pelas unidades da rede municipal. A valorização das crianças, a partir do registro de seus anseios, e a preservação do meio ambiente são pilares deste trabalho, que vão ao encontro dos nossos objetivos e contribuem significativamente para o aprendizado e desenvolvimento dos alunos”, disse a chefe da pasta.

Já o secretário municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Elvis Vieira, falou sobre as perspectivas para a viabilização do projeto. “Todo o material elaborado em conjunto com Universidade Mackenzie já está sendo utilizado, valorizado e reconhecido. Agora veremos como poderão ser viabilizados recursos que garantam a implementação desses estudos, com a revitalização dos espaços. Buscaremos junto às empresas que investem no município, por meio de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), as parcerias que coloquem em prática esse trabalho”, ressaltou Vieira.