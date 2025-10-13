Projeto define nova modelagem de construção para obras públicas

A Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação de Suzano lançou nesta segunda-feira (13/10) o projeto que define a nova modelagem de construção para obras públicas que passará a ser referência na gestão municipal. O vice-prefeito, Said Raful, e o titular da pasta, Elvis Vieira, participaram da cerimônia realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna, onde foram detalhados os aspectos do chamado “Building Information Modelling” (BIM).

O trabalho que será desenvolvido em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie faz cumprir a lei federal 14.133/21 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), que estabelece o uso do BIM como uma ferramenta preferencial em licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, adequada ao objeto licitado.

Por este mecanismo, os processos licitatórios estabelecem que as obras públicas devem estar construídas dentro deste processo e esta metodologia, permitindo ao setor público mais controle, eficiência e transparência nos gastos. A plataforma oferece uma visualização 3D que ajuda a identificar e resolver problemas antes da execução da obra. A compreensão mais clara do projeto em um modelo digital facilita a tomada de decisão ao longo do ciclo da construção.

Com isso, Suzano sai na frente entre as cidades da região ao já estar se adaptando para utilizar esta tecnologia. Desde o ano passado, a administração municipal está treinando sua equipe e adquirindo os equipamentos que tornarão viáveis a implantação dessa plataforma, com o software adequado, que também já está disponível para os profissionais.

Na construção do processo referente aos projetos de obras públicas, a plataforma permite o design conceitual, a análise da documentação, a construção em si, a logística de construção, a operação, a manutenção e a previsibilidade sobre a possibilidade de reforma.

O diretor de Planos e Projetos da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, Ricardo Hatiw Lú, destacou que a gestão pública passará a ser mais assertiva com a utilização do BIM. “Teremos um conjunto de informações muito mais amplo para gerenciarmos os projetos e, por isso, os processos serão desenvolvidos com mais eficiência, garantindo mais clareza quanto às informações e mais qualidade no produto final”, ressaltou.

O secretário Elvis Vieira afirmou que a ferramenta se alinha à busca da gestão pública por modernização contínua. “Quanto mais refinado é o sistema, melhor é o uso do dinheiro público. Com isso, conseguimos nos planejar para desenvolver nossa cidade a médio e longo prazo, pensando como podemos avançar a partir da estrutura que passaremos a ter. Agradecemos mais uma parceria com a Universidade Mackenzie, que nos dará o suporte com esse desafio nos próximos anos”.

Por sua vez, Said Raful, pontuou que Suzano têm encontrado as alternativas adequadas para seguir contando com os serviços mais adequados no âmbito da administração pública. “Estamos trilhando os caminhos para melhorar a produtividade da gestão. Esta plataforma tornará nossa cidade mais eficiente e saudável, por meio do trabalho que segue sendo aprimorado pela prefeitura. Cumprimento a todos que estão envolvidos nesse processo”, concluiu.

Também participaram do lançamento do BIM, por parte da administração municipal, os secretários municipais de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, além da diretora de Planejamento Territorial, Eliene Coelho. Pela Universidade Mackenzie, esteve presente o professor Eduardo Sampaio Nardelli, que estava acompanhado da equipe que ajudará no desenvolvimento do projeto.