Projeto destina 20% de vagas para negros em concursos públicos

Um projeto de lei que visa destinar 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para negros foi apresentado na Câmara de Suzano esta semana. A proposta visa o provimento de cargos efetivos e empregos públicos nos âmbitos do pode Executivo e Legislativo de Suzano.

Segundo o autor do projeto, o vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado, uma das razões que motivou a criação da proposta foi a dívida histórica e a necessidade de reparar danos causados pela escravidão.

"Eu entendo que nós temos uma dívida social. O Brasil tem uma dívida social, não só com os negros, mas com as pessoas menos favorecidas. Em particular com o negro, por conta da escravidão", explica.

O vereador conta que o objetivo com o projeto, até mesmo por ser professor na periferia, é garantir o acesso e dar condição para que jovens menos favorecidos possam se inserir no mercado de trabalho, e tenham igualdade de oportunidades.

"O jovem de cor preta tem mais dificuldades de acessibilidade, e a minha ideia com esse projeto é de que esse jovem tenha oportunidade de acesso, equiparando a lacuna da dificuldade social que ele tem", reforça.

Para o vereador, essa pauta é de extrema importância, principalmente no momento em que estamos vivendo, com manifestações e protestos no Brasil e no exterior, que buscam a igualdade.

"O projeto é pertinente porque já vem de acordo com uma pauta que está latente no momento, em âmbito nacional e também internacional, que é a equiparação de direitos e de oportunidade para a categoria, e para a realidade nas nossas comunidades e nos nossos bairros", afirma.

De acordo com Morgado, o projeto conta com apoio e tem sido articulado juntamente com associações e coletivos em prol dos negros em Suzano, como o movimento Negro Sim.

O projeto foi apresentado à Câmara Municipal. Entretanto, devido à pandemia do novo coronávírus, a proposta está suspensa por 180 dias.

O vereador explica que o pedido de suspensão se fez necessário, uma vez que ele busca articular a questão com o movimento negro de Suzano.

Morgado diz que, devido a situação atual, onde se recomenda o distanciamento social, a discussão e alinhamento do projeto precisou ser paralisado temporariamente.