Projeto ‘Diário Solidário’ amplia número de entidades participantes

O projeto ‘Diário Solidário’ do jornal Diário de Suzano continua recebendo cadastro de entidades que precisam de doações durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo da iniciativa é criar uma rede de solidariedade juntando quem precisa de ajuda com aqueles que querem ajudar, além de trazer visibilidade para associações e entidades que estejam realizando esse trabalho durante este período. Até o momento, 6 projetos e entidades já se cadastraram no formulário disponibilizado no portal do DS na internet através do link https://bit.ly/diariosolidario.

Entre as associações cadastradas está Organização Não Governamental Sciences, fundada por Alexandre Prado, mais conhecido como Alexandre Abençoado. A ONG que atua na cidade e Suzano há alguns anos, pede a doação de alimentos não perecíveis e produtos para limpeza. Todo material doado será destinado para famílias carentes e moradores de rua. Para saber como realizar as doações, basta entrar em contato pelo telefone (11) 94494-7188.

A Paróquia São Sebastião também está realizando a arrecadação de alimentos não perecíveis e produtos de limpeza. O destino das doações será para ajudar famílias carentes da região que estão m situação de vulnerabilidade social. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail paroquia_ssebastiao@yahoo.com.br ou pelo telefone (11) 4748-1534.

Além da ONG Sciences e da Paróquia São Sebastião, outras entidades já se cadastraram na ação. Entre essas estão a Associação Esperança e Destino, a Comunidade Kolping São Judas Tadeu, a Associação Desportiva e Cultural “Luz da Amanhã”, que realizam projetos para arrecadação de donativos durante a quarentena. Todas informações sobre como doar estarão disponíveis no final da reportagem.

Cadastro

As associações interessadas em divulgar campanhas de arrecadações no portal do DS, na campanha “Diário Solidário”, devem preencher um formulário, explicando como as pessoas podem doar, o que será arrecadado e quem será ajudado com a iniciativa.