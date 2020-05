Projeto ‘Diário Solidário’ do DS recebe 9 inscrições de entidades

O projeto “ Diário Solidário ”, idealizado pelo jornal Diário de Suzano continua recebendo a inscrições de entidades que estão recebendo doações durante a pandemia do novo coronavírus.

O objetivo da iniciativa é criar uma rede de solidariedade, juntando quem precisa de ajuda neste período de isolamento social, com aqueles que querem e podem ajudar o próximo. A ação também visa trazer visibilidade para entidades que estejam realizando esse trabalho durante esse período.

Até o momento, 9 projetos estão inscritos no programa. Entre eles está a AADVIS (Associação de Apoio para Deficientes Visuais de Suzano).

A entidade está recebendo doações de máscaras, álcool em gel, fraldas geriátricas, lenços umedecidos e frutas e verduras que serão destinados ao acolhimento de idosos Recanto do Girassol. As doações podem ser entregues diretamente no lar, que fica na rua Alma Cabocla, 160, na Vila Urupês, Suzano. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail recantodogirassol@aadvis.org e pelo telefone (11) 4759-5754.

A AADVIS também está recebendo donativos de máscaras, álcool em gel, materiais de higiene (shampoo, condicionador, hidratante, sabonete), frutas e verduras para a Residência Inclusiva Novo Olhar. As doações podem ser feitas diretamente no local, que fica na rua Júlio Alberto Mathey, 163, Vila Figueira, em Suzano. Mais informações podem ser obtidas através do e-mail residencianovoolhar@aadvis.org e pelo telefone (11) 4292-5108.

O Instituto Leonel Cogan também está recebendo donativos. Além de remédios, cestas básicas e materiais de higiene e limpeza, os interessados podem fazer doações em dinheiro pra a entidade.

As doações são destinadas para idosos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para realizar as doações, o instituto está realizando o agendamento das entregas pelo telefone, whatsapp e e-mail. Interessados também podem entregar diretamente na instituição, que fica na Rua Estado de Israel, 33, bairro Vila Clementino em São Paulo.

Todas as informações podem ser obtidas através do e-mail maria.zilma@ilc.org.br, ou pelo telefone (11) 9693-79178.

A instituição também possui um site ( www.ilc.org.br ) onde é possível acompanhar as ações realizadas pela entidade.

Lista de ONGs que fizeram o cadastro: