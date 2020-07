Projeto 'Diário Solidário' mantém inscrições abertas

As inscrições para o projeto "Diário Solidário" continuam abertas. Com o intuito de dar espaço e visibilidade a ações e entidades que estejam realizando trabalhos voltados para mitigar os efeitos causados pela pandemia do novo coronavírus, o projeto realiza a divulgação de iniciativas no jornal impresso e no portal do DS.

Até o momento, 11 entidades já se cadastraram no projeto, entre Organizações Não Governamentais (ONGs), associações, casas de apoio a idosos, crianças e adolescentes e iniciativas que ajudam pessoas em situação de vulnerabilidade agravada devido a pandemia.

Grande parte das associações e entidades cadastradas ampliaram suas ações para atender outros públicos durante esse período.

Entre os itens mais pedidos, estão cestas básicas, alimentos não-perecíveis, roupas e agasalhos.

Além disso, os itens de higiene, primordiais no combate à doença, também ganharam espaço, bem como máscaras de proteção facial, álcool em gel e material de limpeza.

Inscrições

As associações e ONGs interessadas em veicular campanhas de arrecadações no portal do DS, devem preencher o formulário através do link (https://bit.ly/diariosolidario), explicando como as pessoas podem doar, o que será arrecadado, quem será ajudado com a iniciativa e como as pessoas podem realizar as doações.

O formulário traz as seguintes questões: 1 - Nome (pessoa ou instituição);

2 - Telefone para contato; 3 - E-mail (se houver); 4 - Site (se houver) ; 5- Quais itens podem ser doados? ; 6 - Quem será ajudado?; 7- Onde e como entregar as doações?.

Regularmente, o DS se compromete em divulgar as ações no portal (diariodesuzano.com.br), bem como no jornal impresso.

Todas as informações necessárias serão publicadas para que os leitores e internautas possam entrar em contato para realizar as doações, portanto é de extrema importância preencher os dados da maneira mais completa possível.