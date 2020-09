Projeto ‘Diário Solidário’ tem 12 inscrições de entidades

O projeto “Diário Solidário” idealizado pelo DS recebeu a inscrição de uma nova entidade. Agora, 12 iniciativas já estão cadastradas. Trata-se da instituição Reino da Garotada de Poá, uma associação civil sem fins lucrativos e que presta serviços gratuitos e permanentes a crianças, jovens, adolescentes e famílias de baixa renda que estejam em situação de risco ou exclusão social.

A associação foi fundada em 30 de janeiro de 1944 pelo padre holandês Simon Switzar, e durante 40 anos funcionou exclusivamente como internato, atendendo crianças órfãs ou que foram abandonadas. Após a extinção do internato em 1993, a entidade passou a priorizar o trabalho socioeducativo em Poá e demais cidades da região.

O Reino da Garotada de Poá recebe doações de cesta básica, fralda, além de itens de higiene e limpeza. Todo o material será destinado para famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela instituição.

Doações

As doações podem ser realizadas diretamente na instituição, na portaria da rua São Francisco, 168, no bairro Biritiba em Poá.

Mais informações podem ser obtidas através do telefone (11) 4634-6565 e pelo e-mail noticias@reinodagarotada.org.br. A entidade também possui uma página no facebook (facebook.com/reinodagarotadadepoa) e um site (www.reinodagarotada.org.br) onde é possível acompanhar o trabalho realizado pela instituição.

Objetivo e inscrições

O objetivo do projeto “Diário Solidário” é dar visibilidade para conectar entidades de caridade às pessoas que queiram ajudar outras famílias a enfrentarem esse momento de crise causado pelo novo coronavírus.

Para as entidades interessadas em divulgar suas ações, é necessário preencher o formulário (https://bit.ly/diariosolidario) que trará as seguintes questões: 1 - Nome (pessoa ou instituição); 2 – Telefone para contato; 3 – E-mail (se houver); 4 – Site (se houver) ; 5- Quais itens podem ser doados? ; 6 – Quem será ajudado?; 7- Onde e como entregar as doações?. Após o preenchimento dos dados, o DS se responsabilizará por divulgar as ações e poderá entrar em contato para tirar dúvidas em relação a entidade.