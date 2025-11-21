Projeto do Complexo Viário do Alto Tietê é discutido em reunião

O projeto que viabilizará o Complexo Viário do Alto Tietê, cuja concretização garantirá a implantação das esperadas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), foi pauta de uma reunião realizada na última terça-feira (18/11), no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.

Participaram do encontro o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, e o gerente de Engenharia da concessionária SPMar - responsável pelas obras - Roberto Segalla.

Durante o encontro, as partes tiveram a oportunidade de dialogar sobre o planejamento referente ao trabalho, que garantirá mais segurança, fluidez e qualidade no trânsito. As ações que estão previstas para acontecer até 2027 deverão garantir, num primeiro momento, readequações viárias em acessos como as ruas Norma Favale e Jossei Toda e a avenida Paul Perci Harris, assim como a construção de um viaduto que conectará o anel viário às avenidas Major Pinheiro Fróes (SP-66) e Brasil.

Por meio deste convênio, serão executadas obras de ligação das vias que ficam no entorno do Rodoanel, assim como será promovida a readequação do fluxo e da sinalização, a partir do projeto executivo que foi alinhado desde o ano passado. As intervenções ainda garantirão a criação de uma nova via, que será paralela à rua Norma Favale, conectando as alças de entrada e saída.

O escopo de serviços foi inserido no Termo Aditivo Modificativo (TAM) do contrato de concessão do governo estadual com a concessionária SPMar, a partir da interveniência da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). O objeto abrange a elaboração dos projetos e a execução das obras para implementação do dispositivo que garante conexão direta dos condutores ao Rodoanel, na altura dos municípios de Suzano e Poá.

A oficialização do convênio que abriu caminho para as intervenções relacionadas às alças de saída deste trecho ocorreu durante cerimônia realizada em abril deste ano, no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré, no centro, quando autoridades que estiveram diretamente envolvidas nas tratativas que culminaram nessa conquista para a região se reuniram, entre elas o prefeito Pedro Ishi, o ex-prefeito, Rodrigo Ashiuchi, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), André do Prado, o deputado federal Marcio Alvino, e o secretário estadual de Parcerias em Investimentos de São Paulo, Rafael Benini.

Presente na reunião desta terça, Samuel Oliveira afirmou que o diálogo com a SPMar agora será cada vez mais próximo, tendo em vista todas as intervenções previstas para a cidade. “Tivemos uma reunião produtiva, em que pudemos debater as estratégias que colocarão em prática esse grande projeto para Suzano e região. Atuaremos em conjunto para dar o suporte necessário ao trabalho que será feito”, disse o titular da pasta.

Por sua vez, o prefeito agradeceu a parceria com o governo do Estado e com a SPMar para seguir avançando com as etapas do Complexo Viário do Alto Tietê. “Em nome do Roberto Segalla, agradeço a presença e o compromisso de toda a equipe da SPMar e do Estado de São Paulo. Seguimos firmes, dialogando e construindo juntos um futuro com mais mobilidade e desenvolvimento para a nossa cidade”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.