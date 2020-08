Projeto e licitação são concluídos, mas Terminal Sul vai ficar para 2021

As obras do novo Terminal Sul de Suzano só devem sair do papel no primeiro semestre de 2021.

O prazo foi adiado. Antes, a previsão para o início das obras era final de 2020.

O motivo da prorrogação é o licenciamento ambiental, que tem prazo de conclusão para os seis primeiros meses do próximo ano.

As informações foram divulgadas pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), responsável pelos trabalhos.

Desde fevereiro deste ano o projeto executivo para a construção do Terminal Sul foi concluído. A licitação para o licenciamento ambiental também foi finalizada e, atualmente, está em processo de assinatura de contrato.

O licenciamento, que antecede o início das obras, será feito por meio de um estudo de impacto ambiental, na modalidade Estudo Ambiental Simplificado (EAS), como é definido pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb).

Prazo

O prazo de conclusão é para o primeiro semestre de 2021. Há seis meses, essa etapa do processo tinha previsão de conclusão no final de 2020.

EMTU

Segundo a EMTU, o terminal deve atender diariamente cerca de 48 mil passageiros que utilizam as linhas metropolitanas da região.

O investimento na fase inicial das obras é de R$ 13 milhões.

O terminal contará com espaço de 5,2 mil metros quadrados. Cerca de 9,2 mil metros quadrados serão desapropriados no entorno da estação de Suzano.

O projeto para a construção do Terminal Sul se iniciou em 2015. Em dezembro de 2019, durante audiência com o secretário estadual de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, a construção foi confirmada, e até então aguardava a conclusão do projeto executivo para definir o cronograma das obras.

Na ocasião, foi apresentada a Lei Orçamentária de 2020 que garantiu recursos para a execução da obra.

Atualmente, a cidade conta com o Terminal Norte - que recebe um grande volume de passageiros diariamente.