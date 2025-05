'Projeto 'Elas' forma 11 servidoras da Educação com foco em defesa pessoal e segurança

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, encerrou na última terça-feira (29/04) a primeira edição do “Projeto Elas”, voltado à capacitação e ao fortalecimento de mulheres servidoras da rede municipal de ensino. A iniciativa, promovida pela Segurança Cidadã em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, formou 11 participantes em uma jornada de cinco encontros com conteúdos teóricos e práticos sobre defesa pessoal, autoestima e proteção.

A cerimônia de encerramento ocorreu no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, no centro, local onde também foram realizadas as atividades do projeto, conduzidas pela Guarda Civil Municipal (GCM), por meio da GCM 2ª Classe Mendes — Bruna Mendes Caleffo, idealizadora e responsável pela iniciativa.

O “Projeto Elas” tem como objetivo capacitar mulheres com técnicas de defesa pessoal, promover o conhecimento sobre segurança preventiva e difundir informações sobre a Patrulha Maria da Penha, grupamento da Guarda Civil Municipal, importante ferramenta de proteção às vítimas de violência doméstica em Suzano. As aulas foram ministradas por agentes de segurança e incluíram tanto práticas de autodefesa quanto palestras sobre empoderamento, autoestima e direitos da mulher.

Ao longo das cinco aulas, as participantes vivenciaram momentos de aprendizado com simulações, dinâmicas de grupo e práticas de defesa, além de receberem informações sobre como identificar situações de risco, agir diante de ameaças e buscar apoio institucional.

“Essa primeira edição foi um marco. Além da formação técnica, promovemos reflexões profundas sobre o papel da mulher na sociedade e como ela pode se proteger e se fortalecer em seu cotidiano. O objetivo do projeto vai muito além da parte física. Trata-se de consciência, empoderamento e prevenção”, explicou o secretário de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

Durante o encerramento, estiveram presentes o assessor estratégico da Segurança Cidadã, Marcelo Miyasaki, e o diretor Operacional da pasta, Claudemir Soares. Representando a Educação, compareceram membros da equipe do Núcleo de Projetos da secretaria, Sueli Stuchi e Sueli Prestes Signorini, além das psicólogas Claudia Silva Andrade de Freitas e Leiliane de Sousa Silva, que também colaboraram com as discussões nos encontros.

A secretária de Educação, Renata Priscila, destacou o impacto positivo da iniciativa entre as profissionais da rede. “Foi emocionante acompanhar o envolvimento das nossas servidoras. Elas saem mais confiantes, preparadas e valorizadas. Essa parceria com a Segurança Cidadã mostra como políticas intersetoriais podem transformar vidas”, disse.

A iniciativa será ampliada nas próximas edições, com o intuito de alcançar um número maior de servidoras e mulheres da comunidade, reforçando o compromisso da prefeitura com a proteção e valorização da mulher.

O prefeito Pedro Ishi ressaltou a importância da integração entre as pastas e do fortalecimento das políticas públicas de proteção à mulher. “Estamos comprometidos em criar espaços de formação e acolhimento para as servidoras e demais mulheres da cidade. Com o ‘Projeto Elas’, buscamos oferecer ferramentas reais de segurança e autoconhecimento, promovendo uma Suzano mais segura e justa para todas”, afirmou.