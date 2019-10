Projeto, em parceria com o Estado, prevê dois Centros Dia do Idoso

Dois Centros Dia do Idoso (CDI) devem ser construídos em Suzano. Anúncio foi feito pelo secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Murilo Inocêncio. Segundo ele, a região central da cidade e o distrito de Palmeiras são os locais estudados para receber o equipamento social.

O secretário passou as informações após cerimônia de comemoração ao Dia Internacional do Idoso, realizado, nesta terça-feira, 1°, no CDI do Boa Vista.

O local é administrado pela Associação de Assistência a Mulher ao Adoslecente e a Criança Esperança (AAMAE), e sua coordenadora é Eudite Dias.

Inocêncio informou à reportagem que Suzano "foi um dos únicos municípios do Estado que concluiu a primeira, de três etapas, de ajuda ao idoso, que foram estabelecidas pela Secretaria Estadual de Assistência Social".

"Suzano mostra que tem o compromisso de lutar para ajudar a população da terceira idade. E como provamos que a cidade tem capacidade de atender os requisitos do Estado, estamos em estudo com a secretária estadual de Assistência Social, Célia Parnes, para construir dois novos CDIs", explicou o secretário.

Dia Internacional do Idoso

Dia 1º de outubro é comemorado o Dia Internacional do Idoso. Em decorrência da data, foi realizado ontem, em todas as unidades do Centro Dia do Idoso, um almoço e atividades recreativas com os idosos.

No CDI de Suzano, localizado na Rua Tito Pratés, no Boa Vista, quatro secretários municipais estiveram presentes.

Além de Murilo Inocêncio, o secretário de Esporte e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; o secretário de Cultura, Geraldo Garippo; e o secretário de Desenvolvimento Econômico, André Maurício Loducca.

Segundo Inocêncio, a presença deles foi para ouvir as demandas da população da terceira idade.

"Os idosos tem suas opiniões sobre a cidade e queremos ouvi-las. Estivemos presentes para saber o que os nossos idosos pensam sobre o município. Ouvimos diversas demandas e vamos passá-las ao prefeito Rodrigo Ashiuchi", explicou o secretário.

Inocêncio ressalta também a colaboração para a realização das atividades e do almoço no CDI de Suzano.

"Isso aqui (evento) é a união de várias mãos. É a ajuda do Conselho Municipal do Idoso (Comid), empresas e colaboradores. Uma atividade realizada em rede", disse.