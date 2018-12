Projeto estimula comunidade em ação compartilhada para revitalização urbana

A Prefeitura de Suzano vem realizando uma série de ações junto à comunidade de revitalização compartilhada da paisagem urbana. Com o objetivo de resgatar o título de “Cidade das Flores”, agentes públicos e grupos de moradores têm recuperado áreas públicas em várias regiões da cidade. O projeto é coordenado pela Diretoria de Parques, Praças e Jardins e já ocorreu em quatro locais: rua Ivo Miguel da Silva, no Jardim Cacique; rua Santa Tereza, no Jardim Nazareth; rua Ismael Guilherme da Silva, no Jardim Leblon; e Praça João Paschoal, no Miguel Badra.

A revitalização é feita a partir do contato entre a administração municipal e a população, que demonstra interesse em implantar uma horta ou jardim de responsabilidade comunitária. A diretoria avalia as necessidades do local e concede tanto os materiais quanto o conhecimento técnico para a realização da renovação e da manutenção adequada, tudo gratuitamente.

Além desse trabalho compartilhado, o setor também disponibiliza mudas de flores e árvores, produzidas pelo Viveiro Municipal Tomoe Uemura, localizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer. Outro ponto que auxilia nesse sentido é o curso de jardinagem oferecido em parceria com o Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe). Atualmente, se encontra em sua segunda turma e já promoveu intervenções em áreas públicas no Jardim Imperador.

Para a dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a realização dos cursos de jardinagem contribui para o resgate não apenas da paisagem urbana, mas do senso de comunidade. “O resgate do orgulho de morar em Suzano ocorre quando se nota as transformações que acontecem nas nossas ruas, avenidas e praças. A partir do momento em que a cidade é conservada, as pessoas passam a ter uma postura mais participativa e zelosa”, afirmou.

Segundo diretor de Praças, Parques e Jardins de Suzano, Márcio Alexandre de Souza, o projeto de atuação em conjunto com a população apresentou resultados positivos e pode ser expandido para outras regiões. “Notamos que o empenho da comunidade continua depois das intervenções nesses locais. Acreditamos que, em conjunto com as ações que a diretoria já realiza na revitalização dos espaços verdes da cidade, podemos ampliar esse trabalho”, disse.

Interessados no projeto de conservação compartilhada podem entrar em contato com a Diretoria de Parques, Praças e Jardins de Suzano, que fica no Viveiro Municipal, localizado na avenida Senador Roberto Simonsen, 340, no Jardim Imperador. O telefone para contato é o (11) 4749-3943.