Projeto Guard chega à marca de 2,7 mil alunos formados

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano formou nesta terça-feira (01/11) mais 51 alunos da Escola Municipal Antônio Carlos Mayer, no Jardim Maitê, no Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha, da Guarda Civil Municipal (GCM). Com isso, a pasta chega à marca de 2.779 crianças formadas pela iniciativa.

O Guard tem como objetivo instruir e garantir que os jovens evitem as drogas e adotem a cultura de paz como um caminho para suas vidas, potencializando suas relações dentro da sociedade. As aulas especiais abordaram respeito, disciplina, combate aos entorpecentes, cidadania, entre outros temas. Os alunos formados desta vez são do 4º ano do ensino fundamental.

Participaram da cerimônia o secretário de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; a comandante da GCM de Suzano, Tatiana Orita Gonçales de Moraes; os guardas 3ª Classe Nilton Souza e Wagner Okita, que coordenam o Guard; a coordenadora de Projetos da Secretaria de Educação de Suzano, Sueli Stuchi; o diretor da escola, Asiel Lopes dos Santos; a coordenadora da escola, Kelly Aparecida dos Santos; as professoras Mônica de Cássia Faria e Samantha de Mesquita Pereira; os representantes do setor de Projetos da Educação, Márcia de Oliveira e Ronaldo Júnior; e os colaboradores da pasta de Segurança Cidadã Daiane Indianara, Wesley Fernandes, Claudemir Soares e Elias Jorge.

Foram realizados oito encontros do Guard entre os meses de agosto e outubro. De acordo com o secretário, o projeto tem instruído milhares de crianças da cidade a não seguirem o caminho devastador das drogas. Ele também salientou que isso é fruto de muito trabalho de toda a Secretaria de Segurança Cidadã.

“Nossas equipes da GCM têm feito patrulhamentos constantes para reduzir o tráfico de drogas em nossa cidade e o Guard é uma forma de cortar o mal pela raiz. A criança precisa entender, desde cedo, o quão nocivo o uso das drogas pode ser para a vida dela. Por meio deste importante trabalho temos orientado os alunos, que podem ser multiplicadores do assunto”, afirmou.