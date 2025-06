Projeto Guard forma 177 alunos da escola Waldemar Calil

A Prefeitura de Suzano realizou no último sábado (07/06) a formatura de 177 alunos da Escola Municipal Vereador Waldemar Calil por meio do projeto Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard). A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Segurança Cidadã, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e já contemplou mais de 4 mil estudantes desde seu início.

Voltado à prevenção ao uso de entorpecentes e à promoção de valores como cidadania, respeito e fortalecimento dos vínculos familiares, o Guard integra os pilares da segurança preventiva no ambiente escolar. Nesta edição, os alunos participaram de diversas atividades ao longo do semestre, conduzidas pelos agentes da Guarda Civil Municipal (GCM).

Durante a solenidade, o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a relevância da iniciativa. “O Guard é uma ferramenta que vai além da prevenção, ela fortalece o vínculo entre os alunos, suas famílias e os agentes da GCM, promovendo respeito, confiança e cidadania desde cedo. Esse investimento na base é o caminho para uma cidade mais segura e consciente”, afirmou.

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, fez questão de participar da formatura e enalteceu o projeto, ao passo em que valorizou a participação familiar. “Foi emocionante ver a alegria das crianças e o orgulho estampado no rosto dos pais e familiares durante a formatura. Isso mostra a grandiosidade da ação e o quanto ela impacta positivamente a vida de cada aluno. O Guard vai muito além da prevenção, ele fortalece vínculos, forma cidadãos e aproxima ainda mais as famílias da escola, que é um dos nossos maiores patrimônios sociais”, afirmou o chefe do Poder Executivo municipal.

O evento contou ainda com a presença do vice-prefeito Said Raful; do presidente da Câmara, Artur Takayama; dos vereadores Adilson de Lima Franco, o Adilson Horse, e Marcos Antonio dos Santos, o Maizena; e do secretário municipal de Governo, Alex Santos. A cerimônia foi abrilhantada pela apresentação da Banda da GCM de Itaquaquecetuba.