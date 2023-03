Projeto Guard vai contemplar 100 crianças em 2 bairros

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano iniciou nesta quinta-feira (16) as atividades para as turmas do primeiro semestre de 2023 do Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas (Guard), do Projeto Sementinha.

A atividade dirigida pelas secretarias municipais de Segurança Cidadã e Educação pretende formar mais cem crianças entre 10 e 11 anos das escolas municipais Lídia Lima da Silva, no bairro Jardim Planalto, e na Engenheiro Isaías Martinelli Gama, localizada no Residencial Nova América, após oito aulas para cada grupo.

A previsão para a conclusão é para o mês de maio. No primeiro dia da formação, o subcomandante da GCM Suzano e coordenador do projeto, André Alves da Silva, esteve com sua equipe nas escolas no período da manhã e tarde, explicando aos alunos a fórmula do grupo e iniciando as primeiras atividades, os introduzindo ao trabalho da guarnição em proteger e garantir o bem-estar dos estudantes de forma lúdica.

O objetivo da iniciativa é garantir que os jovens evitem as drogas e adotem a cultura de paz como um caminho para suas vidas, potencializando suas relações dentro da sociedade. Desde a criação do Guard, em 2017, a parceria entre entre as pastas de Segurança Cidadã e a Educação já orientou mais de 3 mil alunos dos 4ºs e 5ºs anos de escolas municipais em várias áreas do município.

A exemplo, apenas no segundo semestre de 2022, o projeto formou 248 alunos das escolas municipais Antônio Maschietto, no Jardim Santa Inês, e José Celestino Sanches, no Jardim Varan.

O coordenador do projeto relatou que orientar os jovens acerca da cultura de paz desde a formação do caráter pode fazer a diferença para criar cidadãos melhores. “Ao longo do semestre vamos trabalhar temas importantes para que os jovens vejam o mundo de uma forma pacífica, sabendo que a violência não é o caminho e que o ilícito não compensa”, pontuou.

O secretário municipal de Educação, Leandro Bassini, ressaltou que o trabalho conjunto das pastas é fundamental.

Diariamente, trabalhamos para manter nossos alunos longe das drogas e junto das famílias, buscamos manter um projeto com foco na cidadania e no respeito que influi diretamente no comportamento e no desempenho, tanto na sala de aula, quanto nos lares desses jovens”, disse.

O secretário interino de Segurança Cidadão, Afrânio Evaristo da Silva, relatou que o trabalho da GCM também é conscientizar sobre os riscos de envolvimento com entorpecentes. “Nossas equipes não se limitam a atuar em campo, o que é extremamente importante, pois assim podemos oferecer orientações teóricas e práticas para que a educação”.