Cidades

Projeto Guerreiras do Centro Oncológico promove encontro sobre o impacto do câncer na família

Proposta do encontro é ampliar o olhar sobre o impacto do câncer não apenas no paciente, mas em toda a estrutura familiar, abordando aspectos emocionais e psicológicos que surgem a partir do diagnóstico

19 fevereiro 2026 - 15h47Por Da região

O Projeto Guerreiras Convida para a Luta do Centro Oncológico. Mogi das Cruzes realiza, no dia 23 de fevereiro (segunda-feira), às 9h, o encontro com o tema “A Família Acometida pelo Diagnóstico do Câncer”. A atividade acontece na própria clínica, localizada na rua Dr. Osmar Marinho Couto, 78, Alto do Ipiranga, em Mogi das Cruzes.

A proposta do encontro é ampliar o olhar sobre o impacto do câncer não apenas no paciente, mas em toda a estrutura familiar, abordando aspectos emocionais e psicológicos que surgem a partir do diagnóstico.

O evento contará com a participação da médica Dra. Cristina Rodrigues Saraceni, que trará a perspectiva clínica sobre o tema, e de Ricardo Luis Gomes, marido de paciente oncológica, que compartilhará sua vivência como familiar e cuidador, promovendo uma reflexão sobre o enfrentamento da doença no ambiente familiar.

O Projeto Guerreiras do Centro Oncológico Mogi das Cruzes tem como objetivo oferecer acolhimento, informação e fortalecimento emocional a pacientes e familiares, criando um espaço seguro para troca de experiências e apoio.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site: www.oncomogi/brcurso-palestra-seminario/

Outras informações pelo WhatsApp: 11 5464-3475

