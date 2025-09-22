Projeto Guerreiras faz encontro sobre os benefícios da atividade física para pacientes com câncer

Nesta quarta-feira (24/09), às 14 horas, o Projeto Guerreiras, realiza uma ação de humanização do Centro Oncológico, realiza um encontro especial com o tema: “O papel do movimento no alívio de sintomas físicos e emocionais durante o tratamento oncológico”.

A atividade terá como facilitadoras as fisioterapeutas Elaine A. Nunes Pinto e Roseli Leal Vida, especialistas em oncologia, que irão compartilhar orientações práticas e científicas sobre a importância da fisioterapia e da atividade física no enfrentamento do câncer.

Estudos apontam que o movimento regular pode auxiliar na redução da fadiga, melhora da mobilidade, fortalecimento muscular e no controle da dor, além de contribuir para a saúde emocional, oferecendo mais qualidade de vida aos pacientes em tratamento.

No dia haverá a participação especial da equipe do IMOT MOVSAÚDE.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Centro Oncológico: oncomogi.com.br/curso-palestra-seminario.

Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp: (11) 5464-3475.

O encontro contará ainda com a participação da convidada especial Edvanda Cordeiro, paciente que compartilhará sua experiência pessoal, mostrando como a prática de exercícios físicos pode ser uma aliada poderosa no processo de recuperação e no bem-estar durante o tratamento.

O Projeto Guerreiras integra as iniciativas de humanização do Centro Oncológico, oferecendo apoio, informação e atividades que contribuem para o fortalecimento físico e emocional das participantes, reforçando o cuidado integral e acolhedor.

Serviço

Evento: Projeto Guerreiras – Encontro sobre o papel do movimento no tratamento oncológico

Data: 24 de setembro de 2025

Horário: 14h

Facilitadoras: Elaine A. Nunes Pinto e Roseli Leal Vida – Fisioterapeutas Especialistas em Oncologia

Convidada Especial: Paciente Edvanda Cordeiro

Inscrições: oncomogi.com.br/curso-palestra-seminario

Informações: WhatsApp (11) 5464-3475