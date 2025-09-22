Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 22 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 21/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Projeto Guerreiras faz encontro sobre os benefícios da atividade física para pacientes com câncer

Evento acontece nesta quarta-feira (24) às 14 horas

22 setembro 2025 - 18h20Por da Reportagem Local
Evento acontece no Centro Oncológico de MogiEvento acontece no Centro Oncológico de Mogi - (Foto: Divulgação)

Nesta quarta-feira (24/09), às 14 horas, o Projeto Guerreiras, realiza uma ação de humanização do Centro Oncológico, realiza um encontro especial com o tema: “O papel do movimento no alívio de sintomas físicos e emocionais durante o tratamento oncológico”.

A atividade terá como facilitadoras as fisioterapeutas Elaine A. Nunes Pinto e Roseli Leal Vida, especialistas em oncologia, que irão compartilhar orientações práticas e científicas sobre a importância da fisioterapia e da atividade física no enfrentamento do câncer.

Estudos apontam que o movimento regular pode auxiliar na redução da fadiga, melhora da mobilidade, fortalecimento muscular e no controle da dor, além de contribuir para a saúde emocional, oferecendo mais qualidade de vida aos pacientes em tratamento.

No dia haverá a participação especial da equipe do IMOT MOVSAÚDE.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site do Centro Oncológico: oncomogi.com.br/curso-palestra-seminario.

Mais informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp: (11) 5464-3475.

O encontro contará ainda com a participação da convidada especial Edvanda Cordeiro, paciente que compartilhará sua experiência pessoal, mostrando como a prática de exercícios físicos pode ser uma aliada poderosa no processo de recuperação e no bem-estar durante o tratamento.

O Projeto Guerreiras integra as iniciativas de humanização do Centro Oncológico, oferecendo apoio, informação e atividades que contribuem para o fortalecimento físico e emocional das participantes, reforçando o cuidado integral e acolhedor.

Serviço
Evento: Projeto Guerreiras – Encontro sobre o papel do movimento no tratamento oncológico
Data: 24 de setembro de 2025
Horário: 14h
Facilitadoras: Elaine A. Nunes Pinto e Roseli Leal Vida – Fisioterapeutas Especialistas em Oncologia
Convidada Especial: Paciente Edvanda Cordeiro
Inscrições: oncomogi.com.br/curso-palestra-seminario
Informações: WhatsApp (11) 5464-3475

Deixe seu Comentário

Leia Também

Max Feffer recebe plantio de mudas em ação contra a pólio
Cidades

Max Feffer recebe plantio de mudas em ação contra a pólio

Desenvolvimento Econômico recebe embalagens vazias de agrotóxicos nesta quinta
Cidades

Desenvolvimento Econômico recebe embalagens vazias de agrotóxicos nesta quinta

Saúde promove capacitação sobre atendimento de casos de emergência nos postos
Cidades

Saúde promove capacitação sobre atendimento de casos de emergência nos postos

Quando o algoritmo parece ouvir: quais os riscos da terapia por IA?
Cidades

Quando o algoritmo parece ouvir: quais os riscos da terapia por IA?

Suzano registra aumento de 10,8% no consumo de café; preço médio varia de R$ 18,47 e R$ 33,89
Cidades

Suzano registra aumento de 10,8% no consumo de café; preço médio varia de R$ 18,47 e R$ 33,89

Secretaria de Assistência de Suzano projeta novos programas e diagnóstico social até 2026
Desenvolvimento Social

Secretaria de Assistência de Suzano projeta novos programas e diagnóstico social até 2026