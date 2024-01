Projeto 'Ilumina Suzano' chega a quase todos os bairros da cidade em dezembro

O ano de 2023 terminou com uma expressiva cobertura do projeto “Ilumina Suzano” nos quatro cantos da cidade. Por meio da iniciativa, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos registrou, no mês de dezembro, 1.039 atendimentos relativos ao fornecimento público de energia em 206 localidades, o que representa quase a totalidade dos bairros do município.

Durante o mês passado houve a troca de 624 lâmpadas e de 499 reatores. Além disso, a pasta renovou 805 metros de cabos, 323 relés e 200 conectores. Os locais mais beneficiados com as intervenções foram Miguel Badra (79), Parque Maria Helena (45), Jardim Santa Helena (43), Centro (37), Vila Amorim (33), Cidade Boa Vista (33) e Vila Urupês (32).

Por meio do aplicativo “Ilumina Suzano”, o projeto prevê o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela Prefeitura de Suzano pode ser acessado nos celulares de sistema Android, via Google Play Store (http://bit.ly/IluminaSuzanoApp ), e iOS, na App Store (http://bit.ly/IluminaSuzApple ). Os pedidos também podem ser feitos pelo telefone 0800-779-3310.

Os registros de atendimento são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação, ou seja, uma ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de um único poste de luz. As atividades realizadas envolvem reparações na estrutura afetada, que pode abranger não só as lâmpadas, os reatores, os cabos, os relés e os conectores, como também os isoladores e os disjuntores.

Em 2023, foram mais de 3,3 mil lâmpadas de vapor de sódio substituídas por de vapor metálico. Outras 460 lâmpadas com tecnologia LED também foram instaladas e houve a implantação de 329 novos pontos de iluminação pública com lâmpadas vapor metálico. A pasta ainda tem projetos em andamento para mais pontos de iluminação.

O secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, ressaltou que o projeto “Ilumina Suzano” tem proporcionado uma importante contribuição para os serviços relativos ao fornecimento de energia elétrica na cidade. “Conseguimos atender inúmeras demandas por meio do aplicativo. Não à toa chegamos a tantos bairros, promovendo as ações que são necessárias para garantir que o sistema continue funcionando da maneira adequada”, destacou o chefe da pasta.