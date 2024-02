Projeto 'Ilumina Suzano' promove 1,3 mil atendimentos em um mês

O projeto “Ilumina Suzano”, promovido pela Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, realizou 1.326 atendimentos no primeiro mês do ano. O número representa um aumento de 27,6% na quantidade de ações realizadas em comparação com dezembro passado, quando a pasta atuou em 1.039 registros.

A iniciativa alcançou 139 bairros em janeiro, entre eles a Fazenda Aya (100), Miguel Badra (79), Jardim Márcia (67), Parque Maria Helena (62) e Vila Amorim (46), que receberam mais atendimentos. Ao longo do mês, a pasta trocou 778 lâmpadas, 638 reatores e 809 metros de cabos. Os trabalhos também incluíram a substituição de 382 relés, 208 conectores e 42 bases para relés.

A proposta do “Ilumina Suzano” é promover o conserto e a substituição de materiais em até 72 horas após a solicitação oficial. O atendimento remoto à população promovido pela prefeitura é realizado por meio do aplicativo para celular, que pode ser acessado em aparelhos de sistema Android, via Google Play Store (bit.ly/IluminaSuzanoApp) e iOS, na App Store (bit.ly/IluminaSuzApple). O outro caminho é pelo telefone 0800-779-3310.

Os registros de atendimento são definidos por visitas a pontos específicos de iluminação. Desta forma, uma única ação pode compreender reparos em múltiplas partes do sistema de apenas um poste de luz. As atividades realizadas envolvem reparações na estrutura afetada que podem abranger lâmpadas, reatores, cabos, relés, conectores, isoladores e disjuntores.

A ideia da pasta é ampliar o número de localidades atendidas sem que haja a necessidade de solicitação por parte do munícipe. De acordo com o secretário Samuel Oliveira, as equipes estão empenhadas diariamente para alcançar esses bairros. “Iluminação também é segurança para quem circula pelas ruas principalmente no período noturno. Por isso temos trabalhado para avançar com a troca de lâmpadas”, afirmou o chefe da pasta.