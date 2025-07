Projeto incentiva servidoras municipais a realizarem exames preventivos de saúde

A Prefeitura de Suzano segue avançando em suas políticas de valorização e cuidado com os servidores públicos, especialmente as mulheres. Com o objetivo de promover a saúde e incentivar a realização de exames preventivos, a Secretaria Municipal de Administração, em parceria com a Secretaria de Saúde, intensificou os trabalhos do projeto “Juntas pelo Cuidado - Exames Preventivos da Mulher”.

A iniciativa busca fomentar a cultura do autocuidado, garantindo que as funcionárias possam realizar exames importantes para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças, sem que isso interfira em suas rotinas de trabalho.

Desde o lançamento do projeto, no final de abril, 756 servidoras se inscreveram para participar. Até o momento, 234 mulheres já passaram pelos procedimentos preventivos. As participantes são funcionárias de todas as 18 secretarias municipais, o que demonstra a amplitude e a adesão positiva da ação. As interessadas podem se cadastrar por meio do link bit.ly/AgendamentoServidoras.

Entre os exames oferecidos estão mamografia, papanicolau, ultrassonografia transvaginal e ultrassom das mamas, este último realizado mediante indicação médica. Os atendimentos acontecem sempre às sextas-feiras, na Clínica da Mulher Claudete Oliveira dos Santos, e no Ambulatório de Especialidades Dr. Joracy Cruz, locais preparados para garantir um acolhimento seguro e confortável.

Para a secretária municipal de Administração, Cíntia Lira, a proposta vai muito além do cuidado pontual. “O ‘Juntas pelo Cuidado’ nasceu com o propósito de reforçar a importância da prevenção e oferecer todo o suporte necessário para que nossas servidoras cuidem de si. Sabemos que, muitas vezes, a correria do dia a dia faz com que a saúde fique em segundo plano. Queremos mudar essa realidade e mostrar que a saúde delas é prioridade”, afirmou.

As servidoras que apresentarem alterações nos resultados dos exames são imediatamente encaminhadas para consultas especializadas, onde recebem orientações detalhadas e, se necessário, iniciam o tratamento adequado. A prefeitura destaca que todo o processo é conduzido com sigilo e atenção individualizada, respeitando a privacidade das participantes.

O prefeito Pedro Ishi também ressaltou a relevância do projeto para o funcionalismo municipal e para a saúde pública. “Nossa gestão acredita que cuidar das pessoas vai muito além de oferecer bons serviços. É preciso olhar para quem está todos os dias servindo a população. O ‘Juntas pelo Cuidado’ é uma demonstração de respeito e valorização das servidoras, garantindo que elas tenham acesso a exames preventivos com qualidade e sem prejuízos ao trabalho”, destacou.