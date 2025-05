Projeto leva clínicas de bocha paralímpica para as escolas de Mogi das Cruzes

Alunos de escolas municipais de Mogi das Cruzes estão conhecendo um pouco mais sobre o paradesporto com clínicas de bocha paralímpica, que estão sendo realizadas em uma parceria entre as Secretarias Municipais de Esporte e Lazer e de Educação. Quase 1.000 estudantes já foram atendidos nas edições realizadas desde o mês de abril.

A ação continua nesta terça-feira (13/05), com a visita do projeto na escola municipal Professora Ana Maria Barbosa, no Botujuru. Para o mês de maio, ainda estão previstas ações nas escolas municipais Professora Apparecida Cursino, no Jardim Universo, e Professora Emilie Nehme Affonso, na Vila Suíssa. A atividade ocorre sempre às terças-feiras.

Durante as clínicas, atletas de bocha paralímpica de Mogi das Cruzes vão até as escolas, conversam com os alunos sobre a modalidade, fazem demonstrações e interagem com as crianças. A equipe do Centro Municipal de Paradesporto também acompanha a atividade.

“A visita dos atletas de bocha nas escolas é importante para levar o paradesporto a mais pessoas na cidade, além de promover a integração com os alunos. As crianças são multiplicadoras de boas práticas para as famílias e levam o sentimento de inclusão”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Fred Abib.

No mês de abril, o trabalho foi realizado nas escolas municipais Antonio Nacif Salemi, no Alto do Ipiranga; Professora Célia Pinheiro Franco, no Mogi Moderno; e Henrique Peres, na Vila Industrial.

Centro do Paradesporto

O Centro Municipal de Paradesporto atende cerca de 200 pessoas com deficiência, por meio de 15 modalidades esportivas, além de atendimento individualizado. Também são realizadas atividades com os pais e atividade física funcional. O trabalho busca promover a inclusão social e melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência em Mogi das Cruzes.

O espaço também recebe treinamentos de paratletas e equipes que representam Mogi das Cruzes em competições nacionais e internacionais.

O Centro Municipal de Paradesporto fica na avenida Expedicionário José Barca, no Jardim Rodeio. Os interessados em participar das atividades desenvolvidas no local podem entrar em contato, via WhatsApp, pelo número (11) 94380-2044.