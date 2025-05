Projeto leva conscientização sobre segurança no trânsito a 2 mil crianças

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana deu início nesta segunda-feira (12/05) à ação “Na Pista Certa - Uma cidade que vai até a sua cidade”, promovida em parceria com a Secretaria de Educação de Suzano e a Fundación Mapfre. A iniciativa marca o início das atividades do “Maio Amarelo”, campanha internacional de conscientização sobre segurança no trânsito, e visa alcançar mais de 2 mil crianças de 5 a 11 anos até o final da semana, com atividades educativas e lúdicas realizadas no Parque Municipal Max Feffer, das 8h30 às 16h30.

O espaço cenográfico instalado na Arena Suzano, no interior do parque, apresenta uma estrutura modular e itinerante, especialmente preparada para proporcionar às crianças experiências imersivas que simulam situações do dia a dia no trânsito. Através de jogos, atividades pedagógicas e apresentações teatrais, os alunos são estimulados a refletir sobre comportamentos seguros, ética cidadã e a importância do respeito às leis de trânsito.

“Essa ação é fundamental porque educar para o trânsito é salvar vidas. Com essa vivência, conseguimos plantar uma sementinha de responsabilidade nos futuros motoristas e cidadãos. Estamos muito felizes com a receptividade das crianças e com o envolvimento das nossas escolas”, destacou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Claudinei Galo.

Ao longo do primeiro dia, participaram da atividade cerca de 300 alunos das escolas municipais Professora Nereide do Carmo Peronti Sasso, do Jardim Monte Cristo; Abrão Salomão Domingues, do Jardim Tabamarajoara; e Lídia Lima da Silva, do Jardim Planalto; além de estudantes da rede privada. A programação seguirá até a próxima sexta-feira (17/05), totalizando cerca de 2 mil crianças de dez escolas municipais e diversas instituições particulares.

A secretária de Educação, Renata Priscila, comemorou a realização da ação conjunta. “É extremamente relevante que nossas secretarias trabalhem juntas para oferecer esse tipo de vivência aos alunos”, afirmou. O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, que acompanhou a abertura do projeto ao lado da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e do vice-prefeito Said Raful, reforçou o compromisso da gestão com a educação e com a segurança no trânsito. “Ações como essa são um orgulho para nós. Quando conseguimos unir educação, mobilidade urbana e parceiros como a Fundación Mapfre, o resultado é uma cidade mais consciente e um futuro mais seguro”, declarou.

A atividade também contou com a presença dos secretários municipais de Meio Ambiente, André Chiang; e de Comunicação Pública, Paulo Pavione.