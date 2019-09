Projeto mantém 20 feiras livres em funcionamento

Atualmente Suzano conta com 20 feiras livres atuantes nos bairros da cidade, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego.

As feiras acontecem de terça a domingo em bairros do município. Nas terças-feiras as feiras ocorrem nos bairros Jardim Natal e Jardim Colorado. Nas quartas acontecem na Vila Amorim, durante a parte da manhã, e no Pátio Central, período noturno. Nas quintas ocorrem no Jardim Imperador e Jardim Revista, além da que ocorre na Praça Cidade das Flores (noturna).

Nas sextas-feiras os bairros Parque Maria Helena, Casa Branca e Jardim Cruzeiro do Sul são contemplados com as feiras livres. Aos sábados as feiras são realizadas nos bairros Miguel Badra, Jardim São José, Pátio Central e Vila Helena. E aos domingos as feiras acontecem em Palmeiras, Dona Benta, Vila Figueira, Monte Cristo e Jardim Novo Colorado.

A Secretaria ainda informou que a nova feira do bairro Vila Urupês será às sextas-feiras, no período noturno.

Um dos diretores do Sindicato Rural de Suzano, Natalino Kazuo, afirma que é a favor deste projeto de feiras livres nos bairros da cidade e ressalta que a atuação delas é importante, tanto para os produtores quanto para a população.

"As feiras que acontecem nos bairros são benéficas para os produtores da região. Além de facilitar para a toda a população. Essa ação ajuda bastante a cadeia produtiva e as feiras possuem muitas variedades de legumes e verduras, por exemplo".

O DS esteve na feira realizada no período da manhã, no bairro Vila Amorim, e conversou com feirantes e população, que afirmaram que apoiam o projeto de feiras livres nos bairros do município.

A feirante Fátima Andrade afirma que às vezes o movimento cai um pouco na feira da Vila Amorim, mas conta que apoia o projeto de feiras livres. "O movimento caiu um pouco, pelo menos aqui na minha barraca. Mas as feiras dos bairros são boas".

A aposentada Maria Ferreira, frequentadora da feira, comenta que procura mais por verduras e legumes e gosta da feira por causa das variedades. "Aqui tem muita opção. Essas feiras são boas porque tem gente que não consegue se locomover até o centro da cidade para frequentar a feira tradicional. As dos bairros facilitam pra todos".

Dejanira Aparecida Costa, aposentada, afirma que gosta e apoia as realizações das feiras livres e diz que é benéfico à população por causa das opções que essas feiras oferecem. "Procuro mais comprar verduras, legumes e apoio bastante as feiras nos bairros, é algo bom pra toda a população".

O feirante Natanael Cardoso conta que para os feirantes as feiras livres ajudam e beneficiam a população por causa das variedades de cada barraca nas feiras. "Tem bastante opção pra todo mundo. E as feiras nos bairros são mais uma alternativa para os feirantes poderem atuar, é muito bom pra gente".

"As feiras apresentam muitas opções à população. Apoio bastante este projeto e isso facilita para os feirantes também", ressalta o feirante José Rafael do Nascimento.