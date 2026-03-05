Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Projeto 'Maria Vai à Escola' chega ao Jardim São José e à Fazenda Aya em novo ciclo de formações

Prefeito Pedro Ishi, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e secretário Francisco Balbino dialogaram com crianças das escolas Therezinha Muzel e Nizilda de Godoy sobre educação preventiva e igualdade de gênero

05 março 2026 - 17h34Por De Suzano
Prefeito Pedro Ishi, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e secretário Francisco Balbino dialogaram com criançasPrefeito Pedro Ishi, primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e secretário Francisco Balbino dialogaram com crianças - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O projeto “Maria Vai à Escola” iniciou um novo ciclo de formações com encontros promovidos na Escola Municipal Therezinha Pereira Lima Muzel, no bairro Jardim São José, nesta quarta-feira (04/03), e na Escola Municipal Nizilda Alves de Godoy, no bairro Fazenda Aya, nesta quinta (05/03). 

A abertura dos trabalhos em 2026 contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi, da primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e do secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino.

As primeiras atividades integram um conjunto de oito encontros que serão desenvolvidos somente nestas unidades, sempre uma vez por semana, garantindo orientações a 124 alunos da Therezinha Muzel e 42 da Nizilda, todos do 5º ano. Também participaram o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Rodrigo Kanashiro; a coordenadora do Núcleo de Projeto Pedagógicos, Sueli Stuchi; e a coordenadora do Programa Prevenir a Violência Escolar, Eliane Alencar.

A iniciativa é conduzida pela Patrulha Maria da Penha, sob responsabilidade da coordenadora Jaqueline Ferreira, que organiza encontros em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, proporcionando aos estudantes uma compreensão mais profunda sobre a importância dos direitos humanos, igualdade de gênero, e, acima de tudo, o respeito mútuo.

O projeto oferece uma educação preventiva e permite que os alunos entendam a importância da segurança pública e como suas ações podem impactar na construção de uma sociedade mais segura. A expectativa é que os jovens saiam do projeto mais conscientes sobre seu papel na luta pela igualdade e no respeito aos direitos de cada indivíduo.

Os aspectos trabalhados com as crianças estão alinhados com os objetivos das Secretarias de Educação e de Segurança Cidadã de Suzano, que buscam proporcionar uma formação que vai além do conteúdo acadêmico. Ao longo do ano, a iniciativa será expandida para outras unidades de ensino para alcançar cada vez mais jovens e impactar positivamente toda a comunidade escolar.

Balbino afirmou que o projeto permite que os estudantes compreendam a importância da igualdade de gênero e do respeito aos direitos humanos desde cedo. “A educação tem um papel significativo na prevenção da violência e levar esse conhecimento para dentro das escolas contribui para formar cidadãos mais conscientes e uma sociedade mais justa”, declarou o titular da pasta de Segurança Cidadã.

A secretária de Educação, Renata Priscila Magalhães, frisou que os projetos especiais que alcançam a rede municipal de ensino despertam o interesse dos alunos e têm um impacto muito positivo no desenvolvimento de cada um. “Os conteúdos trabalhados com eles agregam na formação que é proporcionada em sala de aula. Esta é mais uma iniciativa que beneficia as crianças e todos à sua volta”, pontuou Renata.

Para a primeira-dama, falar sobre respeito, igualdade e combate à violência desde a infância é fundamental para transformar a sociedade. “Esse projeto não apenas informa, mas também incentiva atitudes que constroem uma comunidade mais segura, acolhedora e justa para todos. Ficamos felizes em ver que o ‘Maria Vai à Escola’ está alcançando cada vez mais escolas, para que mais alunos possam obter esse conhecimento”, destacou Déborah.

Por sua vez, o prefeito frisou que a iniciativa se alinha à proposta da administração municipal de proporcionar uma educação cada vez mais completa aos alunos. “Buscamos oferecer às crianças novas perspectivas de aprendizado a partir dos projetos especiais que são organizados ao longo do ano. O trabalho desenvolvido por meio da cooperação entre as secretarias municipais permite o contato com novas realidades e um amadurecimento em relação a inúmeros aspectos”, pontuou Pedro Ishi.

