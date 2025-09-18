Projeto 'Maria Vai à Escola' inicia nova formação no Tabamarajoara

O projeto “Maria Vai à Escola”, desenvolvido em parceria entre as Secretarias Municipais de Segurança Cidadã e de Educação, iniciou mais um ciclo de formação nesta quinta-feira (18/09) para reforçar, na rede municipal, conteúdos relacionados a direitos humanos e igualdade entre homens e mulheres. A nova etapa da iniciativa contemplará 47 alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental da Escola Municipal Abrão Salomão Domingues, situada no bairro Tabamarajoara.

O primeiro dos oito encontros que serão realizados até o final de outubro foi prestigiado pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; e pela coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Lima.

A atividade oferece uma educação preventiva, permitindo que os alunos compreendam a importância da segurança pública e como suas ações podem impactar na construção de uma sociedade mais segura. A expectativa é que os jovens se conscientizem sobre seu papel na luta pela igualdade e por respeito aos direitos de cada indivíduo, a partir das discussões sobre temas como a violência doméstica e o papel fundamental do ensino neste processo.

Esta ação está alinhada com os objetivos da proposta municipal de garantir uma formação que vai além do conteúdo acadêmico, alcançando escolas de todas as regiões do município. Como exemplo dessa abrangência, em 28 de junho deste ano, a prefeitura entregou certificados de participação no projeto a 450 alunos da Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no bairro Cidade Boa Vista.

“O ‘Maria Vai à Escola’ permite que os estudantes compreendam a importância da igualdade de gênero e do respeito aos direitos humanos desde cedo. A educação tem um papel significativo na prevenção da violência. Levar esse conhecimento para dentro das escolas contribui para formar cidadãos mais conscientes e uma sociedade mais justa”, afirmou Balbino.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, ressaltou o papel fundamental da escola na formação integral dos estudantes. “É emocionante ver o envolvimento das crianças em temas tão relevantes. Quando a escola abre espaço para conversas sobre igualdade de gênero e respeito, ela cumpre sua missão de formar cidadãos críticos, empáticos e preparados para contribuir positivamente com o mundo”, declarou.

Para a primeira-dama, falar sobre respeito, igualdade e combate à violência desde a infância é fundamental para transformar a sociedade. “Esse projeto não apenas informa, mas também incentiva atitudes que constroem uma comunidade mais segura, acolhedora e justa para todos. Espero que o ‘Maria Vai à Escola’ possa ser divulgado nas demais escolas para que mais alunos possam obter esse conhecimento”, destacou Déborah.