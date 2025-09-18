Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 18 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 18/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Projeto 'Maria Vai à Escola' inicia nova formação no Tabamarajoara

Primeira-dama Déborah Raffoul Ishi e o secretário Francisco Balbino prestigiaram o primeiro dos oito encontros que serão realizados na Escola Municipal Abrão Salomão Domingues

18 setembro 2025 - 18h59Por da Reportagem Local
Projeto 'Maria Vai à Escola' inicia nova formação no TabamarajoaraProjeto 'Maria Vai à Escola' inicia nova formação no Tabamarajoara - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

O projeto “Maria Vai à Escola”, desenvolvido em parceria entre as Secretarias Municipais de Segurança Cidadã e de Educação, iniciou mais um ciclo de formação nesta quinta-feira (18/09) para reforçar, na rede municipal, conteúdos relacionados a direitos humanos e igualdade entre homens e mulheres. A nova etapa da iniciativa contemplará 47 alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental da Escola Municipal Abrão Salomão Domingues, situada no bairro Tabamarajoara.

O primeiro dos oito encontros que serão realizados até o final de outubro foi prestigiado pela primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; pelo secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; e pela coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Jaqueline Lima.

A atividade oferece uma educação preventiva, permitindo que os alunos compreendam a importância da segurança pública e como suas ações podem impactar na construção de uma sociedade mais segura. A expectativa é que os jovens se conscientizem sobre seu papel na luta pela igualdade e por respeito aos direitos de cada indivíduo, a partir das discussões sobre temas como a violência doméstica e o papel fundamental do ensino neste processo.

Esta ação está alinhada com os objetivos da proposta municipal de garantir uma formação que vai além do conteúdo acadêmico, alcançando escolas de todas as regiões do município. Como exemplo dessa abrangência, em 28 de junho deste ano, a prefeitura entregou certificados de participação no projeto a 450 alunos da Escola Municipal Professora Ignez de Castro Almeida Mayer, no bairro Cidade Boa Vista.

“O ‘Maria Vai à Escola’ permite que os estudantes compreendam a importância da igualdade de gênero e do respeito aos direitos humanos desde cedo. A educação tem um papel significativo na prevenção da violência. Levar esse conhecimento para dentro das escolas contribui para formar cidadãos mais conscientes e uma sociedade mais justa”, afirmou Balbino.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, ressaltou o papel fundamental da escola na formação integral dos estudantes. “É emocionante ver o envolvimento das crianças em temas tão relevantes. Quando a escola abre espaço para conversas sobre igualdade de gênero e respeito, ela cumpre sua missão de formar cidadãos críticos, empáticos e preparados para contribuir positivamente com o mundo”, declarou.

Para a primeira-dama, falar sobre respeito, igualdade e combate à violência desde a infância é fundamental para transformar a sociedade. “Esse projeto não apenas informa, mas também incentiva atitudes que constroem uma comunidade mais segura, acolhedora e justa para todos. Espero que o ‘Maria Vai à Escola’ possa ser divulgado nas demais escolas para que mais alunos possam obter esse conhecimento”, destacou Déborah.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito e secretário participam de reunião para fortalecimento regional
Cidades

Prefeito e secretário participam de reunião para fortalecimento regional

1ª Copa Gospel de Suzano define equipes e dá início à integração entre fé e esporte
Cidades

1ª Copa Gospel de Suzano define equipes e dá início à integração entre fé e esporte

Takayama cobra apuração sobre descarte irregular de material biológico em via pública
Denúncia

Takayama cobra apuração sobre descarte irregular de material biológico em via pública

Comjuve realiza 1ª reunião, define Mesa Diretiva e inicia construção do Regimento Interno
Cidades

Comjuve realiza 1ª reunião, define Mesa Diretiva e inicia construção do Regimento Interno

Simulado de acidente com produto perigoso interditará parcialmente túnel do rodoanel no domingo
Cidades

Simulado de acidente com produto perigoso interditará parcialmente túnel do rodoanel no domingo

Por vaga na semifinal do Paulista, Suzano Vôlei recebe Sesi Bauru na Arena
Suzano

Por vaga na semifinal do Paulista, Suzano Vôlei recebe Sesi Bauru na Arena