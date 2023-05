Projeto mogiano arrecada alimentos para famílias carentes do interior do Piauí

O Instituto Transforma, em Mogi das Cruzes, conta com um projeto visando ajudar famílias carentes da cidade de Lagoa de São Francisco, no interior do Piauí. Denominado “Transforma Piauí”, o projeto está arrecadando alimentos e cestas básicas para levar ao nordeste.

As pessoas interessadas em ajudar doando 1kg de alimento ou uma cesta básica, basta levar os itens na sede do Instituto, localizado na rua Francisco Martins Feitosa, 373, no bairro Lagoa Seca.

O Coordenador de Projetos Sociais, Guilherme Augusto, o GuilhermeVesgo, explica que existem parcerias com outros Institutos para doação. Segundo ele, já foram arrecadados: uma tonelada de alimentos, remédios, gibis e brinquedos, kits de higiene bucal, kits de higiene pessoal e kits escolares.

Essas doações serão enviadas ao Piauí no dia 22 de maio. “Eu irei pessoalmente fazer a distribuição para as famílias de Lagoa de São Francisco no dia 26 de maio”, afirma o coordenador.

Filho de piauienses, Guilherme explica que ele teve a ideia de ajudar a cidade no interior do estado nordestino. “Eu já trabalhava no Instituto há um tempo. Fiz um levantamento de projetos do Piauí e achei esse, vi que era um projeto sério e coerente. Apresentei a proposta para a presidência do Instituto, que aceitou muito bem”.

Vesgo conta, ainda, a sensação de ajudar famílias carentes, relembrando o passado dos pais. “É uma sensação única. Meus pais são de uma cidade próxima da que nós vamos ajudar e eles vieram para São Paulo em 1994, buscando uma vida melhor. Agora eu poder voltar ao Estado deles é algo incrível”.

Mais informações sobre as doações podem ser obtidas diretamente com Guilherme, pelo número (11) 91736-6694.