Projeto "OAB Vai à Escola" concorre a 20ª edição do Prêmio Innovare

O projeto “OAB Vai à Escola”, desenvolvido pela 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), está novamente entre as melhores iniciativas selecionadas para o Prêmio Innovare.

Esta é a segunda vez consecutiva que a ação concorre ao prêmio promovido pelo Instituto Innovare, que visa o reconhecimento e a disseminação de práticas transformadoras na Justiça brasileira. Na última semana, a subseção recebeu a visita do consultor Thiago Zoratti para a elaboração de um relatório oficial sobre o projeto desenvolvido no município.

A “OAB Vai à Escola” é uma iniciativa voluntária, que garante noções básicas de direitos e deveres aos alunos da rede estadual de ensino. O trabalho visa garantir a cultura de paz e o acesso à informação para os estudantes em consonância com a Secretaria Estadual de Educação e com a Diretoria Regional de Ensino de Suzano. O projeto contempla uma média anual de 3,8 mil alunos.

A iniciativa concorre na categoria ‘Advocacia’ tendo como assunto preponderante a educação em direitos. Na última sexta-feira (23/06), a comissão temática responsável pela ação em Suzano recebeu a visita do consultor Thiago Zoratti para a elaboração de um relatório oficial sobre a ação concorrente ao Prêmio Innovare.

O representante da consultoria foi recebido pela presidente da comissão, Antonia Prado Gasparotti, acompanhada pelas advogadas Geane Calamari (vice-presidente), Maria Xavier (secretária) e Marcela Souza, além da secretária-geral da OAB Suzano e membro honorária da comissão, Edjane Maria da Silva Sutero, e do presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui.

“A ‘OAB Vai à Escola’ vem se desenvolvendo em Suzano e transformando a vida de centenas de jovens, além de configurar como uma importante aliada da comunidade escolar, sobretudo após o fatídico acontecimento na escola Raul Brasil, em 2019. A presença da advocacia junto à sociedade, agindo de maneira atuante em prol da cidadania, é reflexo do empenho da categoria em fazer a diferença por meio da Justiça”, afirmou Antonia.

O presidente da subseção, Fabrício Ciconi Tsutsui, parabenizou a comissão e agradeceu a visita do consultor à OAB Suzano. “Fico muito contente em ver o reconhecimento do trabalho da subseção, principalmente neste projeto tão sensível liderado por profissionais exemplares. Esta é a segunda vez que recebemos o consultor Thiago Zoratti e seguimos confiantes com o resultado diante dos materiais apresentados, fruto do empenho dessa comissão tão atuante e que é motivo de orgulho para todos”.

A premiação promovida pelo Instituto Innovare conta com projetos inscritos nas categorias CNJ, referente a ações desenvolvidas pelo Conselho Nacional de Justiça; Tribunal; Juiz; Ministério Público; Defensoria Pública; Justiça e Cidadania; e Advocacia, sendo que a iniciativa suzanense concorre nesta última categoria.