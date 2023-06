Projeto 'Oficina Corporal' promove atividade na Avenida Paulista em Suzano

Integrantes do projeto “Oficina Corporal” da Prefeitura de Suzano realizaram no último domingo (25/06) uma apresentação na Avenida Paulista, no bairro Bela Vista, região central da cidade de São Paulo, com o objetivo de promover um dia de lazer, cultura e entretenimento aos alunos.

Durante a atividade, ocorrida em comemoração ao aniversário de cinco anos da iniciativa, foram promovidas uma aula de zumba e de aerohiit, uma variação do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade (Hiit).

Na oportunidade, as ações foram conduzidas pelas professoras Tamires Lúcio (Educação Física) e Patrícia Moreira (Dança), além do diretor Milton Paiva. Na ocasião, 70 alunos do projeto estiveram presentes e puderam realizar os exercícios ao ar livre.

Atualmente, a oficina conta com mais de 2 mil inscritos, tendo uma média de frequência diária de 150 a 200 frequentadores. Para além das atividades de Hiit, aerohiit e zumba, também são efetuados exercícios de pilates de solo, GAP (trabalhos de glúteo, abdome e perna), circuito funcional, sendo que cada aula tem uma duração média de 50 minutos.

De acordo com Tamires, além de proporcionar cuidados para a saúde física e mental, a atividade também contribui para a socialização dos alunos. “O contato diário com pessoas que estão em busca do mesmo objetivo é importante para estimular uma interação social. Tenho certeza de que todos desfrutaram deste momento proveitoso e divertido, por isso está sendo uma honra conduzir o projeto ao longo deste ano”, ressaltou.

Ainda na visão da professora de Educação Física, é uma grande satisfação estar à frente deste projeto. “A execução dos exercícios físicos são caminhos para a transformação de vidas e fazer parte desta iniciativa há tanto tempo demonstra o cuidado e preocupação que temos com os frequentadores, desde sua saúde física até a mental”, concluiu Tamires.