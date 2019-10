Projeto para criar Atividade Delegada em Suzano será votado nesta quarta-feira

A Câmara de Suzano vota hoje projeto da Prefeitura para criar a gratificação por desempenho de Atividade Delegada a ser paga aos policiais militares. Com a medida, o município poderá celebrar convênio com o governo estadual, permitindo que policiais realizem a função em dias de folga.

Na mensagem à Casa de Leis, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) informa que a medida acarretará em “maior número de efetivo nas ruas e reduzindo a criminalidade no município”.

Se aprovado, o projeto também permite que a Prefeitura possa adquirir e ceder, por meio de convênio, viaturas e equipamentos à Polícia Militar, para serem empregados durante a Atividade Delegada.

OUTRO PROJETO

Os vereadores também votam outra proposta da Prefeitura. Trata-se do projeto de lei complementar que regulamenta e disciplina as ações, procedimentos e instrumentos urbanísticos de regularização fundiária sustentável em Suzano.

O assunto foi tema de audiência pública no Legislativo no início do mês. O objetivo da proposta é o de adotar normais e procedimentos administrativos que viabilizem a Regularização Fundiária Urbana (Reurb) no município, de acordo com o previsto na legislação federal sobre o tema e o Plano Diretor do município.

Durante tramitação na Câmara de Suzano, o projeto recebeu uma emenda substitutiva da Comissão de Justiça e Redação, que também será votada na sessão.

Vereador por um Dia

Às 10 horas, o Plenário da Casa de Leis receberá 92 aspirantes da 63ª Guarda Mirim para o Projeto Vereador por Um Dia. Na atividade, os adolescentes participam da posse simbólica dos jovens eleitos como prefeito, vice-prefeito e vereadores no Projeto Voto Consciente, desenvolvido pela entidade.

A Guarda Mirim de Suzano realiza o projeto a cada semestre, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer Stiftung. O objetivo do Voto Consciente é apresentar aos adolescentes que participam do curso de Formação Básica a importância das eleições, da democracia e do voto como exercício da cidadania.