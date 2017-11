Projeto pede mudança no horário das sessões das 18 para as 13 horas em Suzano

A Câmara de Suzano economizará entre R$ 12 mil e R$ 14 mil, caso o projeto que visa alterar o horário das sessões, de autoria do vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o Pastor Alceu, seja aprovado. A proposta prevê que elas aconteçam às quartas-feiras das 13 às 17 horas, descartando o horário noturno, a partir das 18 horas. Isso porque à tarde a Casa de Leis não pagaria gratificação aos funcionários.

Segundo o Pastor Alceu, a mudança é autorizada dentro do Regimento Interno da Casa de Leis. O projeto foi adiado por 15 dias para a votação do parecer contrário da Comissão da Justiça e Redação. Após esse procedimento, a proposta seguirá para o trâmite normal na Câmara e deve entrar em pauta em até 10 dias.

A iniciativa tem por objetivo, além de economizar, também ampliar o atendimento à população. O vereador ressaltou que, muitas vezes, não consegue fazer algo simples aos munícipes. "Tem dia que nem conseguimos tirar xerox para a população. O projeto refletiria muito bem nos usuários, conseguíamos atender melhor eles e até mesmo nos atendimentos externos", explicou.

Ele ainda afirmou que os parlamentares municipais estão animados com o projeto. Para o texto ser aprovado, precisa-se de 11 votos, o que representa dois terços dos parlamentares.

O presidente da Casa de Leis, Zaqueu Rangel (PSDB), destacou que o projeto é válido. "Um horário bom para se realizar as sessões e economizar recursos financeiros da Câmara, o que beneficiaria a população. Mas os funcionários da Casa também têm o direito de receber a gratificação. O que for melhor para a cidade será feito e em breve os vereadores votarão esse projeto".

A vereadora Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul, comentou ser a favor de beneficiar tanto a população quanto ao trabalho que é realizado na Câmara. "A economia virá mesmo, caso o projeto seja aprovado. Porém o público não iria presenciar o trabalho dos vereadores. É um horário que muitas pessoas estão trabalhando. Então não sou a favor e nem contra, mas no dia terei que votar", contou.

Já o vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro, disse que deveria acontecer uma audiência pública antes do projeto ir para votação, com o objetivo de a população decidir se seria benéfico à mudança. "É importante ver o lado de todos. Não só o nosso, mas o da população. Sei que seriam atendidos com melhor qualidade, mas temos que mostrar o trabalho também a eles. Caso aconteçam à tarde as sessões, ficará complicado para os trabalhadores presenciar", completou.