Projeto 'Pequenos do Bem' vai promover cidadania nas escolas municipais

O Fundo Social de Solidariedade lança neste mês dedicado às crianças, por conta do dia 12 de outubro, o projeto “Pequenos do Bem”, que busca promover a cidadania entre os estudantes da rede municipal. A iniciativa, que é desenvolvida em parceria com a Secretaria de Educação de Suzano, prevê gincana para estimular arrecadação de lacres, doação de brinquedos e cartinhas para a Melhor Idade.

O objetivo é realizar ações educativas que fomentem empatia, consciência ambiental e solidariedade nas unidades escolares que quiserem participar, a partir do formulário de adesão que será disponibilizado. As ações reforçam o protagonismo dos alunos e o engajamento das escolas nas causas solidárias e sustentáveis. Serão premiadas aquelas que mais arrecadarem itens conforme regras estabelecidas em regulamento.

A “Gincana dos Lacres”, que será finalizada ainda neste mês, será realizada junto aos alunos do 3º ano do ensino fundamental. Eles participarão de uma disputa saudável pela coleta de lacres de latinhas em garrafas PET, limpas, secas e com tampa, que serão trocadas por cadeiras de rodas. Cada garrafa PET de dois litros cheias de lacre valerá um ponto e a escola vencedora receberá 50 ingressos para o Parque Magic City, sendo que as demais escolas ganharão certificados de parceria com o Fundo Social.

A “Campanha do Brinquedo”, que será realizada no mês que vem, envolverá os alunos do G4 ao 5º ano do ensino fundamental, que serão agentes responsáveis pela doação de brinquedos em boas condições de uso. Os itens serão entregues ao Fundo Social de Solidariedade e se tornarão presentes para famílias em situação de vulnerabilidade social. Cada brinquedo novo ou usado em bom estado também representará um ponto nessa brincadeira.

Por fim, a “Cartinha para Melhor Idade”, que será finalizada no mês de dezembro, abrangerá alunos do 4º ano do ensino fundamental, que serão convidados a escrever cartas e mensagens para idosos atendidos em lares de longa permanência, como forma de incentivar o afeto e o respeito à terceira idade. Cada aluno deverá escrever uma carta de carinho para um idoso de uma das instituições. As escolas participantes receberão certificados de parceria com o Fundo Social.

Em todas as unidades que aderirem à iniciativa, haverá uma palestra educativa presencial, direcionada aos alunos participantes do ano escolhido, com os temas relacionadas a campanha: ESG e Meio Ambiente (Gincana dos Lacres); Solidariedade e Inclusão (Brinquedos); Respeito e Afeto à Pessoa Idosa (Cartinha).

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencio Magalhães, afirmou que o projeto se alinha à proposta da pasta. “O ‘Pequenos do Bem’ é uma oportunidade incrível para nossas escolas incentivarem a solidariedade, o respeito e o cuidado com o próximo. Por isso, estamos dialogando com professores e diretores para garantir participação das escolas e engajamento das turmas. Cada uma das modalidades trabalha aspectos que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento deles como cidadãos”, declarou Renata.

Por sua vez, a primeira-dama pontuou que este trabalho foi pensado para levar para dentro das escolas a cultura de amar o próximo e respeito ao meio ambiente. “Essa iniciativa reforça valores importantes que devem ser cultivados na nossa sociedade. Com o projeto, mostramos que a solidariedade pode começar desde cedo, e que pequenos gestos podem gerar grandes mudanças. Buscamos formar uma geração de crianças solidárias, capazes de promover transformações a partir da empatia e das práticas relacionadas à sustentabilidade”, frisou Déborah.