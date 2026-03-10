Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 10 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 09/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Projeto prevê construção de casas na Comunidade do Monte Cristo

Proposta vem sendo discutida entre a Prefeitura e o Estado para substituir as residências de madeira em Suzano

10 março 2026 - 05h00Por Edgar Leite e Daniely Miguel
FAVELA DO MONTE CRISTO Expectativa de ser construído no local casas populares pelo EstadoFAVELA DO MONTE CRISTO Expectativa de ser construído no local casas populares pelo Estado - (Foto: Reprodução/Street View)

Um projeto para a construção de casas populares para substituir barracos de madeira na Favela ou Comunidade do Monte Cristo, entre a Rua Sete de Setembro e a Avenida Brasil, está em andamento, em Suzano. A proposta é em parceria entre a Prefeitura e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Um cadastro elaborado pela administração municipal, tanto físico quanto social, para o controle da área aponta que atualmente existem aproximadamente 85 famílias - que são atendidas pelas secretarias municipais. No entanto, conforme o DS apurou, esse número pode ser maior. Segundo a Prefeitura, “os projetos para o local estão em desenvolvimento para que sejam implantados o mais breve possível”.

O local é um assentamento ‘precarizado’. Conta com muitas vielas. Não tem esgoto, o acesso à água é difícil e as habitações são de madeira. Moradores apontam também a existência de roedores e lixo espalhado pelo local.

Há exatamente um ano, a Prefeitura de Suzano e o governo do Estado iniciaram tratativas que poderão garantir soluções de novas moradias para as famílias. Na ocasião, a equipe da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação foi recebida por representantes da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), na sede do órgão, no centro da capital paulista. No encontro, foram apresentados aos integrantes da administração municipal o levantamento topográfico relativo ao local que poderia receber o novo projeto e a proposta para as unidades habitacionais. Nesta reunião, também foram discutidas outras soluções relacionadas à melhoria da qualidade de vida da comunidade, que contemplariam a criação de uma praça/espaço de convivência por meio do “Bairro Paulista”, um programa que sugere estratégias destinadas à ampliação de opções de áreas de lazer para as famílias, de maneira planejada e em consonância com a sustentabilidade.

Com a conclusão do cadastramento de todas as famílias, por parte da Prefeitura de Suzano, o Estado de São Paulo deverá seguir para uma nova etapa deste trabalho, que é a sondagem da área onde poderá ser implantado o projeto, com a análise do tipo de solo por meio da retirada de amostras. A partir daí, as duas partes já teriam condição de estabelecer um convênio por meio de um Termo de Adesão, que daria início às intervenções que forem definidas. 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Reflexões e orientações para aliviar a dor do luto
Região

Reflexões e orientações para aliviar a dor do luto

Pedro Ishi acompanha lançamento do programa 'Escola da Energia' no Miguel Badra
Cidades

Pedro Ishi acompanha lançamento do programa 'Escola da Energia' no Miguel Badra

'Árvore FamiliAR' promove plantio de 50 pitangueiras em edição de homenagem ao Dia da Mulher
Cidades

'Árvore FamiliAR' promove plantio de 50 pitangueiras em edição de homenagem ao Dia da Mulher

Evento no Cineteatro mobiliza servidoras para diálogo sobre desafios da maternidade
Cidades

Evento no Cineteatro mobiliza servidoras para diálogo sobre desafios da maternidade

Exposição 'Limpa a cultura de vocês aí!' é aberta no Moriconi e segue até 27 de março
Cultura

Exposição 'Limpa a cultura de vocês aí!' é aberta no Moriconi e segue até 27 de março

Servidoras da Secretaria de Manutenção são homenageadas com café da manhã
Cidades

Servidoras da Secretaria de Manutenção são homenageadas com café da manhã